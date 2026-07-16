Albiach (Comuns) asegura que el TJUE da "una bofetada" al TS y pide que se aplique la amnistía

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado este jueves que el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) es "una bofetada" al Tribunal Supremo (TS) y pide a los tribunales aplicar la ley y no hacer política.

"El Tribunal Supremo ya no tiene ninguna excusa, y por eso lo decimos bien claro: se ha acabado el absentismo judicial del Tribinal Supremo en el cumplimiento, en la aplicación de la Ley de Amnistía", ha subrayado Albiach en rueda de prensa este jueves en el Parlament.

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Pese a celebrar el fallo del TJUE, ha lamentado que "llega tarde" y tras años de injusticia, y ha recodado que hace dos años que se aprobó la LOA en el Congreso.

"El TJUE da un nuevo revés al Tribunal Supremo y avala la Ley de Amnistía que impulsamos. Los tribunales deben aplicar la ley, no hacer política", ha dicho en un mensaje de 'X' recogido por Europa Press.

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Albiach ha asegurado que "es un buen día para la democracia y para Catalunya", y ha recordado que los Comuns siempre han defendido resolver los conlictos políticos a través de la política y no en los tribunales.

Ha deseado que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, así como los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig "puedan volver a casa lo más rápido posible", y que también se acaben las inhabilitaciones y se aplique la amnistía a todos los encausados.

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