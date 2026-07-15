Tormentas en el sureste y máximas de hasta 42ºC en valle del Ebro y Valencia

Madrid, 15 jul (EFE).- Las máximas volverán a superar los 38ºC-40ºC este miércoles en el este, valle del Guadalquivir y Mallorca y alcanzarán los 42ºC en el valle del Ebro y prelitoral valenciano, en una jornada en la que se esperan tormentas con rachas muy fuertes de viento y granizo en Albacete, interior de Valencia y norte de Murcia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que predominarán los cielos despejados o poco nubosos en la mayor parte del país, con excepción del Cantábrico y Galicia, donde se esperan cielos nubosos o cubiertos, así como nubosidad de evolución vespertina en la cordillera Cantábrica e interior del tercio este peninsular.

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En este contexto, son probables las brumas en el interior del Cantábrico, el alto Ebro y Galicia; se espera calima en el tercio oriental de la península y en Baleares.

Se prevén lluvias débiles y dispersas en el Cantábrico oriental; tormentas en Albacete, el interior de Valencia y el norte de Murcia, que pueden venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento e incluso granizo y, con baja probabilidad, podrían formarse en el sistema Ibérico turolense y las sierras prelitorales de Tarragona.

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En una jornada con alerta roja por calor en Aragón y Comunidad Valenciana, y naranja en otras cinco comunidades, las temperaturas máximas -subirán en Baleares, el Mediterráneo y el suroeste y bajarán en el Cantábrico, Navarra y La Rioja- se superarán los 35ºC en buena parte de Baleares y la península, y los 38ºC-40ºC en el este, el valle del Guadalquivir y Mallorca, para alcanzarse los 42ºC en el valle del Ebro y los prelitorales de Valencia.

Las mínimas subirán ligeramente, salvo en el litoral atlántico gallego, y se darán noches con mínimas por encima de los 20ºC-25ºC en Baleares, las depresiones del este y el Mediterráneo.

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Soplará viento moderado en el Estrecho y el golfo de Cádiz; flojo en el resto.

En Canarias se esperan cielos despejados o poco nubosos, temperaturas máximas en aumento y viento moderado con posibles intervalos fuertes en zonas expuestas.

.-GALICIA: intervalos de nubes que dejarán brumas y bancos de niebla en el litoral, así como posibles chubascos y tormentas de madrugada en el extremo oriental, que pueden ser localmente fuertes en la montaña de Lugo; precipitaciones débiles en la Mariña de Lugo el resto del día. Temperaturas mínimas con cambios ligeros o pocos cambios y viento flojo.

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.-ASTURIAS: cielos nubosos que dejarán posibles brumas y nieblas, así como posibles chubascos y tormentas dispersas en el extremo occidental de madrugada, que pueden ser localmente fuertes; precipitaciones vespertinas débiles. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso. Viento flojo.

.-CANTABRIA: cielos nubosos que dejarán posibles brumas y nieblas, así como precipitaciones débiles, más frecuentes e intensas por la tarde. Temperaturas con cambios ligeros, predominando los aumentos en las mínimas, y viento flojo.

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.-PAÍS VASCO: cielos nubosos que dejarán posibles brumas y nieblas, así como alguna precipitación débil y dispersa en la mitad norte, más probable en el interior. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, máximas en descenso. Viento flojo.

.-CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso, sin descartar nubosidad de evolución vespertina y algún chubasco aislado con tormenta en el noroeste y cordillera Cantábrica. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo con intervalos de moderado.

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.-NAVARRA: cielo nuboso en la mitad norte que dejará posibles brumas y nieblas, poco nuboso en el resto; temperaturas mínimas con cambios ligeros, mientras que las máximas podrían alcanzar los 39ºC en el área de Tudela. Viento flojo.

.-LA RIOJA: cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, máximas en ligero descenso. Viento flojo a moderado.

.-ARAGÓN: cielo poco nuboso y nubosidad de evolución en el sistema Ibérico, que deja bajas probabilidades de chubascos vespertinos acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas en ascenso ligero, máximas en aumento en la depresión del Ebro, en ligero descenso en el extremo occidental y sin cambios en el resto; serán significativamente elevadas. Viento flojo, moderado en el sistema Ibérico.

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.-CATALUÑA: cielo poco nuboso y alguna nubosidad de evolución en el prelitoral y Pirineos. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas en aumento, notable en el litoral y prelitoral, ligero en el interior; serán significativamente elevadas, salvo en el litoral. Viento flojo a moderado.

.-EXTREMADURA: cielo poco nuboso o con intervalos de nubes, temperaturas sin cambios, salvo un ligero ascenso en las máximas en el extremo sur, y viento flojo.

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.-COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso o despejado con algo de calima por el sureste; temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas con pocos cambios o en ligero descenso, que alcanzarán los 36ºC-37ºC en zonas bajas del centro y sur. Viento flojo a moderado.

.-CASTILLA - LA MANCHA: intervalos de nubes y posibles cielos turbios por calima en la mitad suroriental; chubascos y tormentas vespertinas dispersas en Albacete, sin descartarse también en el sur de Cuenca. Temperaturas mínimas sin cambios en la mitad occidental y en ligero ascenso en las provincias orientales; máximas con pocos cambios, significativamente altas en la mitad oriental y en puntos de la Mancha y los valles del Tajo y Guadiana. Viento flojo a moderado, con posibles rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso y nubosidad de evolución en el interior de Valencia, que podría dejar chubascos acompañados de tormenta y granizo. Temperaturas al alza, significativamente elevadas en el interior y prelitoral de Valencia y Alicante. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-MURCIA: intervalos de nubes y polvo en suspensión; nubosidad de evolución en las sierras del norte, con tormentas que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Temperaturas en ascenso, más acusado para las máximas, y viento flojo con brisas.

.-BALEARES: cielo poco nuboso con intervalos de nubes que dejarán brumas y algún banco de niebla matinal; polvo en suspensión. Temperaturas mínimas con pocos cambios, con noches tropicales, y máximas en aumento, pudiendo alcanzar 39ºC en el interior y norte de Mallorca. Viento flojo con brisas costeras.

.-ANDALUCÍA: cielos poco nubosos y nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, que podría venir acompañada de tormentas ocasionales; polvo en suspensión en la vertiente mediterránea. Temperaturas en ascenso, más acusado para las máximas en la vertiente atlántica, y viento flojo con intervalos moderados en el litoral.

.-CANARIAS: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas del día. Temperaturas en ascenso ligero a moderado, más significativo el de las máximas en zonas de interior: se alcanzarán los 34°C en medianías del sudeste, sur y oeste de Gran Canaria, sin descartar el interior de Fuerteventura, y los 30ºC en medianías del sur de las islas occidentales y sur de Lanzarote. Viento moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste. EFE