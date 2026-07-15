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Narbona y los fiscales que se reunieron con Leire Díez declaran ante el juez

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Madrid, 15 jul (EFE).- La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y los fiscales que se reunieron con la exmilitante socialista Leire Díez declaran este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el denominado caso Leire.

La Fiscalía pidió la testifical de Narbona y las acusaciones populares solicitaron aquellas de los fiscales en el marco de la causa sobre una presunta trama para desestabilizar operaciones policiales y judiciales que afecten al PSOE o al Gobierno.

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Con Narbona, Leire Díez habría mantenido conversaciones reveladoras para la UCO el mismo día en que Pedro Sánchez publicó su carta a la Ciudadanía, el 24 de abril de 2024, a raíz de la apertura de la causa a su mujer Begoña Gómez por tráfico de influencias.

La de Narbona coincide con las comparecencias también como testigos de Diego Villafañe, quien fuera número dos del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y que recientemente fue ascendido a fiscal del Supremo, y de la fiscal adscrita a la Secretaría Técnica Beatriz López.

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Todo en relación a las reuniones que sendos fiscales mantuvieron con el abogado Jacobo Teijelo, que representa al exdirigente socialista Santos Cerdán, y Leire Díez en la sede de la Fiscalía General, en marzo y en abril de 2025 "en las que se expusieron hechos con eventual relevancia penal", según la acusación popular.

La intensa ronda de interrogatorios del caso Leire de esta semana concluye este jueves con las declaraciones como imputados de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y su Director Adjunto Operativo, Manuel Llamas.

rma/aam

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