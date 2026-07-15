La Bolsa española abre con una caída del 0,64 % y pierde los 19.300 puntos

Madrid, 15 jul (EFE).- La Bolsa española ha abierto este miércoles con una caída del 0,64 %, por debajo de los 19.300 puntos, a pesar de las ganancias de Wall Sreeet y Asia y mientras el precio del crudo brent encadena su tercera sesión de subidas, por encima de los 85 dólares.

En los primeros compases de cotización, el IBEX 35, el principal indicador nacional, se deja ese 0,64 %, hasta los 19.234,2 puntos. Las ganancias del año se reducen al 11,13 %.

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En la jornada de hoy, además de la evolución del petróleo y la situación en Irán, el mercado estará pendiente de la publicación en Estados Unidos del índice de precios de la producción de junio, de resultados como los de Morgan Stanley y BlackRock, además de la producción industrial de la eurozona, o el Libro Beige de la Reserva Federal (Fed), y la comparecencia de su presidente, Kevin Warsh, en el Senado. EFE

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