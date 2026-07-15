Hoy será noticia. Miércoles, 15 de julio

UE GIBRALTAR

Pedro Sánchez asiste al acto de demolición de la Verja de la Línea de la Concepción (Cádiz)

La Línea de La Concepción (Cádiz) (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste este miércoles al acto de demolición de la Verja de la Línea de la Concepción (Cádiz).

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Un día en el que entra en vigor el Tratado entre la UE y Reino Unido sobre el encaje de Gibraltar tras el Brexit, que supone el derribo de este paso fronterizo.

CASO LEIRE

Narbona y los fiscales que se reunieron con Leire Díez declaran ante el juez

Madrid (EFE).- La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y los fiscales que se reunieron con la exmilitante socialista Leire Díez declaran este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el denominado caso Leire.

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La Fiscalía pidió la testifical de Narbona y las acusaciones populares solicitaron aquellas de los fiscales en el marco de la causa sobre una presunta trama para desestabilizar operaciones policiales y judiciales que afecten al PSOE o al Gobierno.

RENFE HUELGA

Sindicato Ferroviario convoca huelga este miércoles en Renfe, con mínimos de al menos el 66%

Madrid (EFE).- El Sindicato Ferroviario convoca este miércoles la segunda jornada de huelga de 24 horas en Renfe, tras la llevada a cabo el pasado lunes 29 de junio, para la que el Ministerio de Transportes establece unos servicios mínimos de al menos el 66 % en media distancia y el 73 % en alta velocidad.

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El sindicato denuncia el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 entre el Ministerio de Transportes y la representación legal de los trabajadores, que entonces permitieron la desconvocatoria de la huelga prevista en Renfe.

TIEMPO ALERTAS

Aemet activa hoy el aviso rojo en Aragón y C.Valenciana por máximas de hasta 42 grados

Madrid (EFE).- La Agencia de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles el aviso rojo (peligro extraordinario) en las provincias de Zaragoza (Aragón) y en el litoral de Valencia (Comunidad Valenciana) por altas temperaturas que alcanzarán los 42 grados.

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A lo largo de la jornada del miércoles, las temperaturas se prevén "significativamente" elevadas en las Islas Baleares y en la mitad este de la península, así como en zonas de Alborán y del Guadalquivir; Asimismo, habrá ascensos notables en las máximas en prelitorales de la Comunidad Valenciana y de Cataluña.

INCENDIOS FORESTALES

Evolución favorable de los incendios forestales en España aunque el riesgo de fuego es muy alto

Madrid (EFE).- Aunque la evolución general de los incendios activos en España es aparentemente favorable, los dispositivos de extinción afrontan este miércoles un riesgo de fuego muy alto o extremo.

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Riesgo especialmente en el tercio oriental del país y en puntos del extremo sur y del interior de Mallorca.

CIS BARÓMETRO

El CIS publica su último barómetro mensual

Madrid (EFE).- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difunde este miércoles su último barómetro mensual.

Barómetro en el que se podrá ver la repercusión en la estimación de voto ciudadano del pacto del PP y Vox en Andalucía, las novedades en los casos de corrupción que afectan la PSOE y la crisis interna de Sumar.

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ESPAÑA INFLACIÓN

El INE publica el IPC correspondiente a junio

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este miércoles el índice de precios de consumo (IPC) correspondiente al mes de junio.

El INE ya adelantó que la inflación interanual se mantuvo el mes pasado en el 3,2 por ciento, la misma tasa que en mayo.

ESPAÑA DÉFICIT

Presentación del informe sobre ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto

Madrid (EFE).- Presentación del informe de la AIReF con sus previsiones sobre ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de las administraciones públicas en 2026.

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La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz, presentará el informe en rueda de prensa a las 11.00 horas.

SOLEDAD SALUD

Presentación del estudio ‘Soledad no deseada y salud mental en España’

Madrid (EFE).- En el marco del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES), la Fundación ONCE y la Fundación AXA presentan el estudio ‘Soledad no deseada y salud mental en España’.

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El estudio se centra en analizar cómo se relaciona la soledad no deseada con la salud mental.

PRINCESA GIRONA

Encuentro de la familia real con los premiados por la Fundación Princesa de Girona

L'Escala (Girona) (EFE). Los reyes de España, la princesa de Asturias y Girona y la Infanta Sofía participan en el tradicional encuentro de la familia real con los premiados por la Fundación Princesa de Girona.

Antes de la llegada de los reyes, la Princesa de Asturias y de Girona y la Infanta Sofía recorren el yacimiento arqueológico de Empúries.

JAZZ VITORIA

Gretchen Parlato abre el Festival de Jazz de Vitoria

Vitoria (EFE).- La cantante estadounidense Gretchen Parlato abre este miércoles la primera jornada del Festival de Jazz de Vitoria.

Una velada que completa el grupo 'a capela' Take 6, ganador de una decena de Grammys y formado por seis voces que viajan por el gospel, el jazz, el R&B y el funky.

RUBÉN BLADES

La salsa de Rubén Blades llega este miércoles a Sevilla

Sevilla (EFE).- La salsa de Rubén Blades, un icono de la música latina, llega este miércoles al Icónica Santa Lucía Sevilla Fest.

Escenario donde el artista panameño inicia su gira española acompañado por la Roberto Delgado Big Band.

TEBEOS EXPOSICIÓN

Una muestra de los tebeos, a los pies del Monasterio de El Escorial

San Lorenzo de El Escorial (Madrid) (EFE).- Nombres como Jaimito, Mortadelo y Filemón o el Capitán Trueno poblaron la infancia de una gran parte de España que semanalmente frecuentaba los quioscos para encontrar sus viñetas favoritas.

Los tebeos, que llevaron a la Real Academia a acuñar una palabra a la altura, se exponen este miércoles en una muestra a los pies del Monasterio de El Escorial.

EFE

plv