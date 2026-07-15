El uruguayo Martín Fernández jugará en el Atlante

México, 14 jul (EFE).- El centrocampista uruguayo Martín Fernández se convirtió este martes en nuevo jugador de los Potros de Atlante del fútbol mexicano, que enfrentarán el próximo jueves al Necaxa en su regreso a la Primera división.

La directiva del equipo anunció el fichaje del jugador de 25 años, que fortalecerá el ataque del club que dirigirá Miguel Herrera y antes firmó a los defensas Walter Crar, paraguayo; y Walter Paredes, estadounidense.

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"La Garra Charrúa llegó al equipo del pueblo; Martín Fernández refuerza nuestra media cancha; ¡Bienvenido al Atlante!", escribió el equipo en sus redes sociales.

Fernández llega procedente del Albacete de la segunda división de España, donde jugaba, cedido por el Newell's Old Boys argentino, dueño de su carta. Es un pivote que puede desempeñarse como centrocampista y recibió varios llamados a la selección sub-20 de su país.

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Atlante compró este verano la franquicia del Mazatlán, con lo que garantizó su presencia al máximo circuito del fútbol del México. El equipo, con tres títulos de liga, llevaba 12 años en la categoría de ascenso y ahora regresa con el propósito de ser protagonista, dirigido por Herrera, seleccionador de México en el Mundial de Brasil 2014.

Al firmar como entrenador, 'el Piojo' Herrera recordó que Atlante tiene una gran historia y su objetivo es armar un equipo competitivo, capaz de luchar por entrar a los cuartos de final y a partir de ahí crecer.

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"La idea es formar un equipo con una columna vertebral sólida; que no seamos comparsa en este regreso a Primera", dijo en su momento Herrera.

Los Potros visitarán este jueves al Necaxa en el partido que abrirá el torneo Apertura y el 24 de julio enfrentarán al América en el Estadio Azteca, en su debut como locales.

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Atlante ganó su título más reciente en el año 2007, al vencer en la final a los Pumas UNAM, con goles del venezolano Giancarlo Maldonado y de Clemente Ovalle. EFE