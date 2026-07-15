Cinco días después de la eliminación del Mundial, Neymar abandona otro, el de póquer

Redacción Deportes, 14 jul (EFE).- Cinco días después de anunciar con llanto el fin de su carrera con la selección de Brasil, que minutos antes era eliminada del Mundial de Norteamérica, Neymar tuvo que abandonar otra competición de alto vuelo, la World Series of Poker (WSOP).

Brasil cayó el 5 de julio ante Noruega por 2-1 en el partido de octavos de final jugado en el MetLife de Nueva Jersey, una decepción que anticipó el adiós, a los 34 años, del máximo anotador de la historia de la Canarinha con 80 goles.

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El astro fue visto el 10 de julio en Las Vegas, donde comenzaba el torneo más importante del póquer.

El ex jugador del Barcelona y el PSG, actualmente en las filas del Santos perdió en el mismo día 10.000 dólares correspondientes a la inscripción ('buy-in') debido a que fue eliminado sin poder entrar en los puestos de cobro, lo que en este llamado 'deporte mental' se conoce como quedar 'out of the money'.

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Al ser un torneo de eliminación directa en esa fase, su despedida de las mesas se dio el mismo día de su debut del torneo, que finaliza este 15 de julio.

¿Frustración? Para nada.

Especialistas que le vieron en acción y hasta jugadores profesionales que compartieron mesa con el futbolista brasileño, coincidieron en destacar que jugó una jornada de alto nivel, con un evidente estilo ofensivo, y hasta "ejecutó algunos buenos bluffs", según el estadounidense Faraz Jaka.

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Además, los organizadores de la WSOP le permitieron tener el codiciado brazalete del campeón del Main Event, el más deseado del circuito.

Dado que su aparición en Las Vegas ocurrió menos de una semana después de la eliminación que tiene polarizado al país alrededor de la continuidad del entrenador italiano Carlo Ancelotti, la opinión también se ha dividido entre los aficionados que disculpan y cuestionan la rapidez con la que el diez cambió el dolor del fútbol por la pasión lúdica por los casinos.

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El creativo del Santos debe reincorporarse a los entrenamientos programados a partir del 17 de julio. EFE