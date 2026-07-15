Argentina colabora con EE.UU. para que el partido con Inglaterra sea "en paz y orden"

Buenos Aires, 14 jul (EFE).- El Gobierno de Argentina aseguró que colabora con las autoridades de los Estados Unidos para que el partido que la selección de fútbol del país suramericano disputará este miércoles con Inglaterra por semifinales del Mundial 2026 se desarrolle "en paz y en orden".

"Juega Argentina-Inglaterra y queremos que este partido sea en paz y en orden", aseveró la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, en un video difundido a través de redes sociales.

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La ministra detalló que Argentina puso a disposición de las autoridades de Estados Unidos el Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión en los estadios de fútbol.

Monteoliva indicó que Argentina ha reforzado los controles de fronteras en puertos y aeropuertos del país suramericano.

"El fútbol es de las familias y de los verdaderos hinchas y no queremos que los violentos nos representen en ningún lugar del mundo", expresó la ministra, que cerró su mensaje con un "¡vamos, Argentina, carajo!".

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Según informaron fuentes oficiales, este lunes se realizaron en el Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC), en Leesburg (Virginia, EE.UU), distintas reuniones de coordinación operativa de las que participaron representantes de la FIFA, del FBI, de la Policía del estado de Georgia (donde se encuentra Atlanta, ciudad donde se disputará el partido), y de fuerzas policiales de Inglaterra y Argentina.

También participó el director de Seguridad en Eventos Deportivos de Argentina, Franco Berlin.

Según las fuentes del Ministerio de Seguridad argentino, "durante el encuentro se analizó el escenario de riesgo correspondiente al partido entre Argentina e Inglaterra y se avanzó en la definición de un conjunto de medidas preventivas orientadas a garantizar el normal desarrollo del evento y preservar la seguridad de los espectadores".

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Argentina recomendó incrementar los controles de acceso, fortalecer la presencia policial en espacios públicos, inmediaciones e interior del estadio, ampliar el despliegue de seguridad privada y hacer una sectorización más eficiente de las tribunas norte y sur para "minimizar el contacto entre los grupos de simpatizantes de mayor nivel de radicalización, manteniendo la distribución de los sectores familiares y de plateas mixtas", explicaron las fuentes.

Como criterio general para sus competencias internacionales, la FIFA prioriza la integración de los espectadores y no la sectorización total de las hinchadas.

No obstante, según informó el Gobierno argentino, como resultado de la reunión se acordó que los hinchas argentinos accederán al estadio por la puerta 4, mientras que los ingleses lo harán por la puerta 3.

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Asimismo, no se permitirá el ingreso de botellas, y todas las bebidas comercializadas en el interior del estadio serán servidas exclusivamente en vasos con el fin de evitar la utilización de envases como elementos contundentes.

También se resolvió reforzar significativamente la presencia de efectivos policiales en los alrededores del estadio y aumentar el personal de seguridad privada en tribunas y espacios comunes.

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Del mismo modo, estará prohibido el ingreso de banderas, indumentaria, pancartas o cualquier otro elemento que contenga mensajes de odio, connotaciones políticas o que puedan resultar provocativos para cualquiera de las hinchadas.

Según las fuentes del Ministerio de Seguridad, el encuentro entre Argentina e Inglaterra ha sido catalogado como el partido de mayor riesgo de toda la competencia y, en consecuencia, "contará con el operativo de seguridad más exigente del torneo". EFE

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