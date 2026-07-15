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Albares: Ahora trabajar mirando hacia el futuro y aprovechar oportunidades del acuerdo

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Madrid, 14 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha destacado tras el acuerdo firmado este martes sobre Gibraltar entre la Unión Europea y Reino Unido, que es el momento de trabajar mirando hacia el futuro y aprovechar todas las oportunidades que abre este acuerdo para el Campo de Gibraltar.

Así lo ha comentado Albares en una entrevista esta noche en el programa 'El último tren' de Radio Nacional de España, en el que ha enfatizado que "este martes damos la vuelta a la historia de vivir espalda contra espalda Gibraltar y el Campo de Gibraltar, a caminar hacia el futuro mano en la mano 312 años después".

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A juicio de Albares, tras el acuerdo, "todo lo que le espera al Campo de Gibraltar es bueno y son oportunidades y traerá inversiones".

Preguntado por qué se ha tardado tanto en llegar a un acuerdo, ha explicado que "había muchas sinergias históricas, muchos prejuicios, porque desgraciadamente aquellos que creían que la confrontación es más poderosa que la cooperación eran quienes tenían la voz cantante".

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"Pero ha llegado un momento -ha continuado- en el que hemos comprendido que la cooperación es la mejor forma de convivir, cooperar y avanzar".

Según el ministro de Exteriores, con el acuerdo "conseguimos cosas que eran no ya un anhelo sino un sueño de generaciones de andaluces en el Campo de Gibraltar. Hoy tenemos aquello que queremos: La libre circulación de personas y mercancías y el trabajo de esos 15.000 andaluces transfronterizos garantizados"

Así mismo, ha añadido Albares, "evitamos distorsiones que son ya cosa del pasado en fiscalidad y medioambiente, garantizamos la conectividad del Campo de Gibraltar con la gestión conjunta del aeropuerto y sobre todo apostamos por la convivencia, que lo que era realidad en la vida del día a día de Gibraltar y el Campo de Gibraltar y de los ciudadanos de ambos lados de la verja por fin es realidad jurídica en un tratado".

Esto último significa, ha explicado, que "ya hay previsibilidad ese es el gran cambio, que es triplemente histórico; porque cambiamos tres siglos de darnos la espalda Gibraltar y el Campo de Gibraltar y por lo tanto entramos en una era del Campo de Gibraltar, entramos en una nueva era de realación entre Reino Unido y España y vamos hacia una nueva era entre Reino Unido y la Unión Europea". EFE

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