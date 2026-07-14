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Sébastien Migné deja el banquillo de Haití

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Puerto Príncipe, 14 jul (EFE).- La Federación Haitiana de Fútbol (FHF) anunció este martes la salida, de mutuo acuerdo, del seleccionador francés Sébastien Migné, después de la eliminación de la selección caribeña en la fase de grupos del Mundial de 2026.

"Su paso quedará marcado, en particular, por la histórica clasificación de Haití a la Copa Mundial de la FIFA 2026, un logro mayor que permitió a toda una nación reencontrarse con la más prestigiosa de las competiciones mundiales, cincuenta y dos años después de su primera participación", destacó la FHF en un comunicado.

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Ambas partes acordaron poner fin "de manera amistosa" a su colaboración, y la Federación agradeció al técnico "su profesionalismo, compromiso y dedicación" durante el tiempo que dirigió al combinado nacional.

La federación destacó que el principal logro de Migné fue conducir a Haití a la clasificación para el Mundial de 2026, el segundo de su historia y el primero desde Alemania 1974, un hito que puso fin a 52 años de ausencia de la máxima competición del fútbol.

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"Esta decisión, tomada en un espíritu de respeto mutuo y diálogo, permite a cada una de las partes continuar serenamente la próxima etapa de su recorrido", señaló la FHF.

La salida del entrenador se produce tras la participación de Haití en el Mundial, donde perdió sus tres partidos de la fase de grupos y quedó eliminado en la primera ronda.

En las últimas semanas, la continuidad de Migné había sido objeto de conjeturas, mientras parte de la afición cuestionaba su gestión al frente del equipo nacional.

La FHF aseguró que continuará con el proceso de estructuración y profesionalización del fútbol haitiano, con el objetivo de consolidar los avances logrados y seguir impulsando el desarrollo del deporte en el país. EFE

(foto)

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