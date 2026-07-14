Rodri critica la “permisividad evidente” que hay con tantas faltas sobre Lamine Yamal

Arlington (EE.UU.), 14 jul (EFE).- Rodrigo Hernández, capitán de la selección española, criticó este martes, tras la clasificación para la final del Mundial 2026 con una victoria en la semifinal ante Francia (0-2), la “permisividad evidente” que ha habido por parte del trío arbitral con las faltas cometidas sobre Lamine Yamal, que tienen que “pitarlas”.
“Lo que es evidente es que llevamos tres partido lidiando con esta situación de cantidad de faltas. Entiendo que alguna no sea, pero estamos hablando de 10 o 15 faltas que él chico se va al suelo, le traban y tienen que pitarla, porque, si no, los defensas van a seguir haciendo lo mismo. La permisividad ha sido hoy bastante evidente”, explicó a ‘TVE’
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“Lamine Yamal ha hecho un grandísimo partido, sobre todo sin balón ha estado sensacional y nos ha ayudado muchísimo”, añadió. EFE
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