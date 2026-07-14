Mallorca-Valladolid, 15 de agosto a 21.30h, y Girona-Leganés el 16 a 19.00h en 1a jornada

Redacción deportes, 14 jul (EFE).- Real Sociedad B y Castellón abrirán el viernes 14 de agosto, a las 20:30 horas, la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026-2026, en la que el Mallloca-Valladolid se jugará el sábado 15 a las 21:30 horas y el Girona-Leganés el domingo 16, a las 19:00 horas.
LaLiga confirmó este martes los horarios de las tres primeras jornadas de la competición, que son los siguientes:
= LaLiga Hypermotion (1a jornada)
. viernes 14-ago
20.30 Real Sociedad B-Castellón
. sábado 15-ago
17.00 Andorra-Ceuta
19.00 Cádiz-Celta Fortuna
19.00 Oviedo-Granada
21.30 Mallorca-Valladolid
. domingo 16-ago
17.00 Eibar-Tenerife
19.00 Burgos-Córdoba
19.00 Girona-Leganés
21.30 Las Palmas-Albacete (horario peninsular)
. lunes 17-ago
19.00 Sporting de Gijón-Sabadell
21.30 Almería-Eldense
== LaLiga Hypermotion (2a jornada)
. viernes 21-ago
21.00 Córdoba-Girona
. sábado 22-ago
17.00 Oviedo-Leganés
19.00 Albacete-Real Sociedad B
19.00 Ceuta-Las Palmas
21.30 Eldense-Cádiz
. domingo 23-ago
17.00 Eibar-Valladolid
19.00 Cstellón-Sabadell
19.00 Sporting de Gijón-Burgos
21.30 Tenerife-Almería (hora peninsular)
. lunes 24-ago
19.00 Celta Fortuna-Andorra
21.30 Granada-Mallorca
== LaLiga Hypermotion (3a jornada)
. viernes 28-ago
21.00 Tenerife-Sporting d eGijón (horario peninsular)
. sábado 29-ago
17.00 Sabadell-Almería
19.00 Albacete-Oviedo
19.00 Leganés-Eldense
21.30 Girona-Las Palmas
. domingo 30-ago
17.00 Andorra-Eibar
19.00 Cádiz-Valladdolid
19.00 Mallorca-Ceuta
21.30 Córdoba-Granada
. lunes 31-ago
19.00 Burgos-Real Sociedad B
21.30 Celta Fortuna-Castellón. EFE
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