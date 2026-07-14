Mallorca-Valladolid, 15 de agosto a 21.30h, y Girona-Leganés el 16 a 19.00h en 1a jornada

Redacción deportes, 14 jul (EFE).- Real Sociedad B y Castellón abrirán el viernes 14 de agosto, a las 20:30 horas, la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026-2026, en la que el Mallloca-Valladolid se jugará el sábado 15 a las 21:30 horas y el Girona-Leganés el domingo 16, a las 19:00 horas.

LaLiga confirmó este martes los horarios de las tres primeras jornadas de la competición, que son los siguientes:

= LaLiga Hypermotion (1a jornada)

. viernes 14-ago

20.30 Real Sociedad B-Castellón

. sábado 15-ago

17.00 Andorra-Ceuta

19.00 Cádiz-Celta Fortuna

19.00 Oviedo-Granada

21.30 Mallorca-Valladolid

. domingo 16-ago

17.00 Eibar-Tenerife

19.00 Burgos-Córdoba

19.00 Girona-Leganés

21.30 Las Palmas-Albacete (horario peninsular)

. lunes 17-ago

19.00 Sporting de Gijón-Sabadell

21.30 Almería-Eldense

== LaLiga Hypermotion (2a jornada)

. viernes 21-ago

21.00 Córdoba-Girona

. sábado 22-ago

17.00 Oviedo-Leganés

19.00 Albacete-Real Sociedad B

19.00 Ceuta-Las Palmas

21.30 Eldense-Cádiz

. domingo 23-ago

17.00 Eibar-Valladolid

19.00 Cstellón-Sabadell

19.00 Sporting de Gijón-Burgos

21.30 Tenerife-Almería (hora peninsular)

. lunes 24-ago

19.00 Celta Fortuna-Andorra

21.30 Granada-Mallorca

== LaLiga Hypermotion (3a jornada)

. viernes 28-ago

21.00 Tenerife-Sporting d eGijón (horario peninsular)

. sábado 29-ago

17.00 Sabadell-Almería

19.00 Albacete-Oviedo

19.00 Leganés-Eldense

21.30 Girona-Las Palmas

. domingo 30-ago

17.00 Andorra-Eibar

19.00 Cádiz-Valladdolid

19.00 Mallorca-Ceuta

21.30 Córdoba-Granada

. lunes 31-ago

19.00 Burgos-Real Sociedad B

21.30 Celta Fortuna-Castellón. EFE