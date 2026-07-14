Madrid defiende que las guardias médicas de 24 horas dejen de ser obligatorias

Madrid, 15 jul (EFE).- La Comunidad de Madrid se ha mostrado a favor de avanzar hacia un nuevo modelo organizativo en el que las guardias médicas de 24 horas dejen de ser obligatorias.

La Consejería madrileña de Sanidad ha trasladado al Ministerio del ramo su posición sobre las alegaciones presentadas el pasado 6 de julio al anteproyecto de ley del estatuto marco del personal sanitario, ante las "interpretaciones erróneas" difundidas los últimos días en relación con las guardias de 24 horas.

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El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) creó el pasado mes de febrero un grupo de trabajo integrado por médicos de diferentes especialidades y hospitales para estudiar y desarrollar alternativas que permitan evolucionar hacia un modelo sin obligatoriedad de guardias médicas de 24 horas.

No obstante, en opinión del Gobierno madrileño, una transformación de esta magnitud debe realizarse "con rigor y con todas las garantías para pacientes y profesionales".

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Por ello, ha destacado, el anteproyecto impulsado por el Ministerio de Sanidad debería ir acompañado de un análisis técnico, jurídico y económico previo que acreditara su viabilidad y su impacto sobre la organización de todo el Sistema Nacional de Salud.

El Ministerio de Sanidad no ha aportado este estudio, a pesar de que ha sido requerido de forma reiterada por parte de las comunidades autónomas.

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Asimismo, la Comunidad de Madrid ha planteado que cualquier decisión relacionada con la realización de guardias de 24 horas debe respetar la libertad de elección de los profesionales, garantizando siempre las condiciones de seguridad y salud laboral.

La Administración regional ha pedido que se permita a los profesionales que así lo deseen de forma libre y voluntaria la realización de guardias de 24 horas, sin que la voluntariedad se vea condicionada exclusivamente por la emisión de un informe por parte de los servicios de prevención.

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La Comunidad de Madrid ha abogado por avanzar hacia un modelo más moderno, flexible y adaptado a las necesidades actuales de los profesionales sanitarios, si bien ha subrayado que hay que hacerlo de forma planificada, viable y basada en estudios rigurosos que aseguren la calidad asistencial y la continuidad de la atención a los pacientes. EFE