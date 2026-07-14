Macron felicita a La Roja: "Bravo a España por esta clasificación"

París, 14 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó este martes a España por su clasificación para la final del Mundial, después de que la Roja derrotara por 2-0 a Francia en las semifinales disputadas en Arlington (Texas), poniendo fin al sueño de los Bleus de conquistar una tercera estrella.

"Bravo a España por esta clasificación", escribió Macron en la red social X, donde también agradeció el compromiso mostrado por la selección francesa durante el torneo.

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El jefe del Estado francés reconoció que la derrota fue "difícil", pero subrayó que Francia cuenta con "un equipo joven y con mucho futuro".

"Gracias a los Bleus por haber defendido nuestros colores con compromiso", concluyó. EFE