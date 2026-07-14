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Documental sobre triunfo ante Inglaterra en 1986 arrasa en Argentina antes del nuevo duelo

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Buenos Aires, 14 jul (EFE).- El documental 'El partido', estrenado en mayo pasado en el festival de Cannes y que relata el histórico triunfo argentino por 2-1 ante Inglaterra en el Mundial de México 1986, es furor en el país suramericano en la antesala de la reedición este miércoles de aquel encuentro, en esta ocasión en busca de una final mundialista.

Aquel encuentro de cuartos de final disputado en el mítico estadio Azteca fue el escenario de dos de los goles más recordados de la historia de los mundiales, ambos anotados por Diego Armando Maradona: el primero fue con el puño -luego bautizado 'La Mano de Dios'- y el segundo, conocido como 'El Gol del Siglo', tras regatear a medio equipo inglés, cuyo tanto fue marcado por Gary Lineker.

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El documental no solo narra la historia de aquel juego del 22 de junio de 1986, sino que relata los antecedentes de la rivalidad entre ambos seleccionados, con la guerra de las islas Malvinas de 1982 como elemento central pero no el único.

"El partido en sí mismo es fascinante porque excede lo futbolístico. Hay un antecedente muy claro, que era la guerra de Malvinas cuatro años antes, que se convierte en una suerte de carga invisible que tenían los jugadores antes de entrar a la cancha", dice a EFE Santiago Franco, codirector del documental junto a Juan Cabral.

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Franco destaca además que aquel triunfo y los dos goles de Maradona quedaron grabados en la memoria colectiva de los argentinos: "Es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad".

Andres Burgo, autor del libro homónimo en el cual se basa el documental, comenta a EFE que su intención original era escribir un libro sobre el Mundial de 1986, en el que Argentina obtuvo su segunda copa del mundo, hasta que concluyó que todo estaba concentrado en ese partido.

"Me di cuenta que lo que valía la pena era meter la lupa ahí, hacer una especie de anatomía de ese partido, una anatomía de 90 minutos", agrega.

Tras el agónico triunfo por 3-1 de Argentina ante Suiza el pasado sábado por los cuartos de final y la confirmación de la reedición del duelo ante Inglaterra 40 años después de aquel encuentro, el documental, que estaba en su última etapa en cines y proyectándose en pocos salas, se ha convertido en furor y en los últimos días se ha proyectado a lo largo y ancho del país.

"La demanda es descomunal en todos lados", reconoce Franco, que describe que algunas funciones han terminado con los espectadores "cantando, abrazándose, gritando los goles, lo cual parece casi una locura, más de teatro medieval que algo contemporáneo".

Consultado por la tensión que se siente en Argentina de cara el partido de este miércoles, subraya la importancia del duelo futbolístico en sí mismo aunque reconoce que se trata de un clásico y que el encuentro de 1986 "resignificó el valor de todos los que siguieron".

Sobre la carga adicional que representa el antecedente de la guerra de Malvinas, una herida que sigue abierta para la sociedad argentina, expresa que "ha pasado mucha agua debajo del puente" y que, si bien el reclamo geopolítico por la soberanía de las islas sigue existiendo, la idea de una guerra queda ya muy lejana.

"No tenemos duda de que va a ser un partido importantísimo para nuestra historia y la inglesa. Esperemos que se dé de la mejor manera y que sea un partidazo", concluye. EFE

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