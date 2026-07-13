La Policía libera a una menor explotada sexualmente en Tenerife y detiene a tres hombres

Santa Cruz de Tenerife, 13 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en el sur de Tenerife a tres hombres acusados de explotación sexual, prostitución y corrupción de menores, en una operación en la que ha sido liberada una de sus víctimas, una menor de edad.

El pasado mes de mayo, la Policía Nacional tuvo conocimiento de que una menor de edad había sido víctima de delitos relacionados con la prostitución, la explotación sexual y corrupción de menores entre 2022 y 2024 en dos locales situados en la zona sur de la isla de Tenerife.

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Los dos establecimientos desarrollaban aparentemente una actividad lícita, pero, según la Policía, en su interior se sometía a las mujeres a explotación sexual de forma coactiva.

Se constató a través de las declaraciones y manifestaciones de las víctimas y trabajadoras que las mujeres, algunas de ellas en situación de vulnerabilidad, eran sometidas a un control permanente.

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Las mujeres sometidas tenían que cumplir un estricto horario laboral y un régimen disciplinario interno con numerosas obligaciones cuyo incumplimiento conllevaba la imposición de sanciones, muchas veces de tipo económico, reforzando así el control ejercido sobre las víctimas.

Los agentes recabaron la perceptiva autorización judicial y realizaron dos entradas y registros en los locales, en una operación en la que fueron detenidos de tres hombres como presuntos autores de delitos de explotación sexual, prostitución y corrupción de menores.

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La investigación continúa abierta para la localización de nuevas víctimas y la identificación de otros posibles implicados. EFE