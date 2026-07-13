Espana agencias

Illa ve las palabras de Rajoy sobre la selección francesa "como mínimo, un error grave"

Guardar
Google icon

Madrid, 13 jul (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, considera que el comentario del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre que la selección de fútbol de Francia tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses" es "como mínimo, un error grave".

En una nueva edición de 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE, en la sede del Instituto Cervantes en Madrid, el presidente catalán ha comenzado por calificar las palabras de Rajoy como "un error", porque "con esto ni tan siquiera hay que hacer bromas", para enseguida afirmar que es "un error grave", "como mínimo, un error grave".

PUBLICIDAD

Ha pedido no hacer "bromas fáciles con este tipo de cuestiones" y ha argumentado que la identidad nacional "no la define el origen, la define un conjunto de derechos y deberes" que se asumen cuando alguien tiene la nacionalidad de un país, "y esto es lo que hace grande un país".

Antes, en otro momento de la entrevista, Illa ha puesto este comentario de Rajoy como un ejemplo de la "nada política" que ve en la oposición y que a su juicio va a hacer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a volver a ganar las elecciones y a seguir al frente del Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Salvador Illa ha dicho respecto al partido que jugarán este martes España y Francia en semifinales del Mundial de fútbol, que espera "que ganemos", que "lleguemos a la final" y que "ganemos la final". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Receta de crema de café con yogur griego, un postre refrescante y alto en proteína

Este postre casero, rápido de preparar y muy fresco, es ideal para disfrutar durante las sobremesas de verano

Receta de crema de café con yogur griego, un postre refrescante y alto en proteína

Detienen a cuatro personas por enterrar 46.000 toneladas de basura procedente de Francia: depositaban residuos peligrosos en suelos agrícolas

Introducían en España residuos urbanos e industriales ocultos bajo documentación falsa y los vertían sin adoptar medidas de seguridad

Detienen a cuatro personas por enterrar 46.000 toneladas de basura procedente de Francia: depositaban residuos peligrosos en suelos agrícolas

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 13 julio

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 13 julio

Doble homicidio en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla: un interno mata presuntamente a otros dos

Un funcionario encontró al presunto autor junto a los dos cuerpos en su celda

Doble homicidio en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla: un interno mata presuntamente a otros dos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El alcalde de Móstoles declara el 9 de octubre como imputado por acoso sexual y laboral a una exconcejal

El alcalde de Móstoles declara el 9 de octubre como imputado por acoso sexual y laboral a una exconcejal

Las cinco cosas que tienes que revisar en el coche antes de irte de vacaciones este verano: de la batería a los frenos

Zapatero prometió al juez que le explicaría el origen de las joyas en “una semana o diez días”, ¿qué implica que no lo haya hecho?: “No tenía obligación legal”

El Congreso ya ha sancionado a tres de sus señorías por absentismo laboral: estos son los diputados que más faltan a votar

La doble ‘tortura’ de los enfermos de cáncer con el ascensor 39 del Hospital Clínico de Madrid: “Me han suspendido tres sesiones de radioterapia en una semana por las averías”

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de julio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de julio

Vigilar el absentismo laboral ya ocupa el 80% del negocio de los detectives privados en España: “El empresario debe partir de una sospecha para investigar”

España y Europa muestran menos señales de debilitamiento de la competencia que Estados Unidos

La compra de viviendas se enfría mientras los precios en máximos dificultan el acceso a las familias y reducen la rentabilidad

La España asequible también se encarece: una casa de 90 metros cuadrados en Castilla-La Mancha cuesta ahora 11.000 euros más que hace un año

DEPORTES

Borja Iglesias reacciona al artículo racista de Rajoy: “Francia es tan rica por esa multiculturalidad. Me dan un poco de pena estas cosas”

Borja Iglesias reacciona al artículo racista de Rajoy: “Francia es tan rica por esa multiculturalidad. Me dan un poco de pena estas cosas”

España jugará contra Inglaterra o Argentina este Mundial gane o pierda contra la selección francesa: el olvidado partido por el tercer y cuarto puesto

Cuando la selección francesa estaba formada por hijos de migrantes españoles: de Eric Cantona a Manuel Amorós o Bernardo Pardo

Aymeric Laporte, de capitán de Francia sub-21 a jefe de la zaga de Luis de la Fuente: “Representar a España es increíble”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1