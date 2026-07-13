Illa ve las palabras de Rajoy sobre la selección francesa "como mínimo, un error grave"

Madrid, 13 jul (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, considera que el comentario del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre que la selección de fútbol de Francia tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses" es "como mínimo, un error grave".

En una nueva edición de 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE, en la sede del Instituto Cervantes en Madrid, el presidente catalán ha comenzado por calificar las palabras de Rajoy como "un error", porque "con esto ni tan siquiera hay que hacer bromas", para enseguida afirmar que es "un error grave", "como mínimo, un error grave".

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Ha pedido no hacer "bromas fáciles con este tipo de cuestiones" y ha argumentado que la identidad nacional "no la define el origen, la define un conjunto de derechos y deberes" que se asumen cuando alguien tiene la nacionalidad de un país, "y esto es lo que hace grande un país".

Antes, en otro momento de la entrevista, Illa ha puesto este comentario de Rajoy como un ejemplo de la "nada política" que ve en la oposición y que a su juicio va a hacer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a volver a ganar las elecciones y a seguir al frente del Ejecutivo.

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Salvador Illa ha dicho respecto al partido que jugarán este martes España y Francia en semifinales del Mundial de fútbol, que espera "que ganemos", que "lleguemos a la final" y que "ganemos la final". EFE

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