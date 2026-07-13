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Illa espera que Justicia Europea sea clara sobre la amnistía y se aplique con "diligencia"

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Madrid, 13 jul (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha dicho este lunes que espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie el jueves de forma "clara" sobre la amnistía y, una vez esto suceda, que la norma se aplique con "diligencia" en España.

En la quinta edición de los Desayunos de EFE y RTVE, Illa se ha pronunciado así tres días antes de que el TJUE decida si la amnistía de los delitos de terrorismo y malversación en el 'procés' se ajusta a la normativa comunitaria, dos años después de aprobarse la ley.

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Illa ha asegurado que él nunca ha albergado "dudas" sobre la constitucionalidad del texto.

También ha rebatido a quienes pronosticaron que esta ley provocaría que el independentismo se "revitalizara", puesto que ha señalado que ahora en el Parlament no existe una mayoría secesionista ni nacionalista catalana.

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Illa ha remarcado que puede hablar sobre Cataluña con "conocimiento de causa" y, tras recordar que él vivió en primera persona los años del proceso independentista, ha pedido ser "un poco serios".

Ha criticado que por razones de "cortísimo alcance" el PP haya pasado de decir que iba a "disolver" a Junts a proclamar ahora que quiere "pasar página" para pedir sus votos en el Congreso para una moción de censura.

"Cataluña no está al servicio de nadie, hay que estar al servicio de Cataluña", ha apuntado Illa antes de criticar la oposición de los populares a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones europeas y su rechazo a la nueva propuesta de financiación autonómica. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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