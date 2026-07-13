El granadino González Castillo revalida el título europeo de Ajedrez Submarino en Motril

Motril (Granada), 13 jul (EFE).- El ajedrecista granadino José Javier González Castillo, de 18 años, revalidó este lunes el título de campeón europeo de ajedrez submarino en la décima edición de este campeonato disputado en aguas de la playa de Carchuna, en el término municipal de Motril (Granada).

Esta competición, suspendida el pasado año por el temporal que azotaba la zona, se disputa a una sola partida entre dos ajedrecistas equipados con bombonas de aire y se desarrolla a una profundidad cercana a los cinco metros y a unos 40 metros de la orilla.

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González Castillo, que jugaba con blancas, renovó así el título continental de esta modalidad ajedrecística que ya ganó en 2024 tras hacer tablas con el almeriense Savins Puertas, quien también fue campeón de este torneo en dos ocasiones anteriores.

La partida bajo el agua, muy disputada, ha tenido una duración cercana a la hora de juego, la más larga de todas las jugadas en ediciones anteriores.

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Han sido necesarios más de 120 movimientos entre ambos jugadores, que en algunos momentos tuvieron que ser estabilizados debido a la corriente del fondo marino, lo que motivó que al principio de la partida hubiera que cambiar la ubicación prevista, explicó a EFE el organizador del campeonato, Álvaro García.

García destacó que "todo ha discurrido con normalidad", ya que la visibilidad ha sido muy buena en todo momento y las aguas cristalinas de esta zona del litoral granadino han permitido que aficionados y curiosos pudieran seguir el campeonato desde la superficie con gafas de buceo o en piraguas.

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Para participar en este trofeo los jugadores tuvieron que jugar previamente el 'Open Camping Don Cactus', en el que se inscribieron cerca de un centenar de jugadores de diferentes puntos de España.

Posteriormente, recibieron un entrenamiento previo como submarinistas que ha estado supervisado por el Club de Buceo de Calahonda (Granada), cuyos miembros han permanecido durante todo el torneo apoyando a los jugadores por si se producía algún problema o incidente, aunque al final no se registró ninguno, precisó Julia Crespo, responsable de esta entidad.

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El ganador del campeonato, José Javier González Castillo, afirmó a EFE que se siente "muy contento" por revalidar el trofeo y que ha sido una partida muy competida. "Savins me lo ha puesto muy difícil y, al final, hemos hecho tablas", dijo sobre esta experiencia "increíble, única y digna de repetir".

Por su parte, el subcampeón, el almeriense Savins Puertas, profesor de la Universidad de Almería, admitió que ya va a comenzar a preparar el trofeo del próximo año, ya que "es una competición muy bonita" que quiere "volver a ganar". EFE

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