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EH Bildu dice que el Estado "necesita una regeneración democrática" que "de ninguna manera" llegaría con PP y Vox

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La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado este lunes que el Estado español "necesita una regeneración democrática" que, en su opinión, "de ninguna manera" llegaría de la mano de PP y Vox, por lo que ha instado al PSOE y al Gobierno a "adoptar medidas por una democratización real".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Aizpurua ha señalado que quedan once meses de legislatura que "dan para mucho", por lo que ha considerado que el Gobierno debe "aprovechar" ese tiempo para avanzar en cuestiones como la plurinacionalidad del Estado y los derechos sociales. "Hay tiempo, hay oportunidad, y debe gobernar en estos momentos, o por lo menos no estar en una parálisis", ha añadido.

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La portavoz de EH Bildu ha indicado que "no somos los protectores" del Gobierno, sino que "son decisiones tomadas desde la responsabilidad y fijándonos en lo que tenemos enfrente". En este sentido, ha dicho que entiende que PP y Vox pidan elecciones anticipadas, pero no que lo hagan tras formaciones, "porque, si quieres adelantas elecciones, suele ser porque tiene una alternativa, y ahora la alternatigva es un gobierno PP y Vox y, por lo tanto, no entiendo muy bien esas posturas".

Así, ha destacado que la legislatura debe continuar para "cerrar las puertas a esa suma de derecha y ultraderecha, que ya gobierna en algunos sitios y sabemos qué puede traer para nuestro país y para los ciudadanos del Estado español, y no lo queremos para nada".

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"Al fin y al cabo, nuestra posición viene de recoger el planteamiento que nos hicieron los ciudadanos vascos, y es que aquí no queremos de ninguna manera un gobierno entre PP y Vox y estar en un escenario que cambiaría por completo nuestras vidas", ha asegurado.

CORRUPCIÓN

Además, Mertxe Aizpura ha considerado que el Estado español "necesita una regeneración democrática" que, "de ninguna manera", llegaría con PP y Vox, por lo que ha instado al PSOE y al Gobierno a "adoptar medidas por una democratización real".

Aizpurua ha afirmado que, de alguna manera, se ha puesto encima de la mesa "una dicotomía imposible entre corrupción y regeneración", y que, para EH Bildu, "detrás existe una operación política, una operación con un evidente impulso político", para añadir que "de ninguna manera amparamos los casos de corrupción", para los que ha exigido "tolerancia cero".

Así, ha señalado que aún no se ha demostrado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté involucrado en ningún caso de corrupción, y que, si así fuera, "ya veríamos y ya decidiríamos". "Si hay casos de corupción, hay que ir hasta el final, y eso no significa solo que se denuncien, sino que se adopten medidas de cada al futuro, y eso es lo que pedemos al Gobierno", ha explicado.

En este sentido, ha insistido en que el Estado "necesita una regeneración política" y que es "difícil de creer" que llegue a la de mano de PP y Vox. "De ninguna manera llegaría y, por eso, la única opción es adoptar medidas por una democracia real en el seno de una regeneración democrática, y eso no lo van a hacver PP y Vox, por lo que hay que exigírselo al PSOE y al Gobierno y en ello estamos", ha insistido.

PRESOS DE ETA

Por otro lado, la portavoz de EH Bildu en el Congreso ha destacado que lo que se está haciendo en el tema de los presos de ETA es "cumplir la ley, nada más", en respuesta a las declaraciones de la vicesecretaria de regeneración institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, que este pasado domingo anunció en Ermua (Vizcaya)) el compromiso del PP para reformar la ley penitenciaria con el objetivo de "impedir que los condenados por terrorismo estén en las calles".

Aizpurua ha considerado que en el PP existe "una añoranza de que se vuelvan a repetir esas tristes y difíciles situaciones que sucedían antes", y que "viven de eso y se mantienen con sus argumentos, pretendiendo hacer un relato único de lo que sucedió aquí".

"Nosotros tenemos claro que, para que, en adelante, las cosas sigan yendo bien, debemos seguir por este camino, porque, dentro de esa democratización está la convivencia que debemos fabricar", ha concluido.

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EuropaPress

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