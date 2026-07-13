Dieciocho medios trabajan en un incendio con riesgo en Tariego de Cerrato, en Palencia

Palencia, 13 jul (EFE).- Dieciocho medios terrestres y aéreos, con cuatro cuadrillas, dos más helitransportadas y tres hidroaviones, trabajan en el incendio forestal declarado esta tarde en el término municipal de Tariego de Cerrato (Palencia), con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 por el riesgo de que el fuego pueda afectar a más de 30 hectáreas de masa arbolada.

El fuego se ha iniciado a las 18:39 horas, por causas que se desconocen y están en investigación y sigue activo, según la información facilitada por la Junta de Castilla y León.

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La declaración del IGR 1 se ha producido a las 19:39 horas, al concurrir una de las circunstancias previstas para este nivel de gravedad: la posibilidad de que resulten afectadas masas arboladas superiores a 30 hectáreas.

El origen del fuego se ha producido en la ladera de un cerro cercano al núcleo urbano de Tariego de Cerrato, aunque las llamas rápidamente se han alejado de la localidad por la dirección del viento.EFE

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