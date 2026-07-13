Crecen al 38 % los ciudadanos que ven un empeoramiento en las listas de espera sanitarias

Madrid, 13 jul (EFE).- El 38,3 % de los ciudadanos cree que la listas de espera en la sanidad pública han empeorado en los últimos doce meses, cuatro puntos más que hace un año, con tiempos de espera "poco o nada aceptables" en las consultas de especialistas para el 69,4 %, según la primera oleada del Barómetro Sanitario 2026, publicado este lunes.

Según esta encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizada entre el 26 de marzo y el 1 de abril sobre una muestra de 7.800 entrevistas, de los ciudadanos que han requerido un especialista desde la consulta de Atención Primaria el tiempo de espera fue de más de seis meses para el 21,3 %; de 15 días para el 15,2 %; de dos meses para el 14,9 % y de tres meses para el 14,3 %.

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A la hora de consultar con un médico de familia de la sanidad pública, el 22,8 % afirma que "alguna vez lo ha necesitado y no lo ha conseguido", mientras que un 61,1 % asegura no haber tenido ningún problema cuando ha requerido consulta en Atención Primaria".

No obstante, el 84 % de las personas valora satisfactoriamente la atención recibida, especialmente la seguridad y la confianza transmitida por enfermería y medicina y la nota media del sistema sanitario público es de un 6,16. EFE

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