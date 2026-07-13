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Cortada la AP-2 en Montblanc por un accidente entre dos camiones, que han ardido

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Tarragona, 13 jul (EFE).- La autopista AP-2 está cortada desde las cuatro de la madrugada de este lunes entre Montblanc y Barberà de la Conca (Tarragona), sen sentido Barcelona, por un accidente entre dos camiones, que han ardido y ocupan la calzada, según informa a EFE el Servicio Catalán de Tráfico (SCT).

El tráfico está siendo desviado por la salda 193 de Montblanc, pero hay retenciones de unos cuatro kilómetros desde L’Espluga de Francolí.

El accidente ha tenido lugar en torno a las cuatro de la madrugada, cuando, por causas desconocidas, un camión de transporte de bebidas y otro de paquetería han chocado y posteriormente han ardido. Los conductores han resultado ilesos.

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Los camiones todavía no han sido retirados de la calzada. EFE

dpj/pll/jlg

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