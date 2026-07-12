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Zverev: "Si sigo así puedo llegar a la altura de Sinner y Alcaraz"

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Redacción deportes, 12 jul (EFE).- Alexander Zverev, finalista de Wimbledon, subrayó, sin embargo, su evolución y su escalada en el juego que puede ponerle al nivel del italiano Jannik Sinner y de Carlos Alcaraz, dominadores del circuito en los últimos años.

"Espero que si. Este año he progresado y les he presionado. No les he ganado pero les he llevado al límite. A Alcaraz en Australia y a Jannik aquí, aunque fueron cuatro sets, fueron muy ajustados y podrían haber sido cinco. Ese es el objetivo", dijo el alemán que semanas atrás ganó Roland Garros.

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"Sé que se ha hablado sobre un tercer jugador para otro 'big three'. En los últimos dos años siempre he sido el tercer jugador pero lejos de estos dos. Siempre he sido el tercero. Así que si me acerco a ellos puedo estar con ellos compitiendo y ganando grandes torneos junto a ellos", añadió el alemán, ahora segundo del mundo.

Para llegar a ganar Wimbledon Zverev destaca que debe mantener la línea actual. "Segur trabajando y por este camino. Básicamente hacer lo mismo que ahora", indicó Zverev que ve que la distancia con Sinner se ha reducido.

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"Es aún el mejor del mundo, lo creo de verdad y que solo hay dos, igual tres incluyendo a Novak, que pueden ponerle en aprietos. Todos debemos trabajar para alcanzar ese nivel y yo lo haré. En esta final lo he demostrado. No lo suficiente porque he perdido. Pero grandes torneos están por venir", apuntó.

Hubo un momento en el partido, en el tercer set, que se resbaló. Zverev no cree que fuera algo determinante.

"No, pasó igual que hace dos años. Me costó saltar al sacar y la velocidad bajó pero todo lo demás salía bien y me movía bien. Pero el saque sí me costaba más", destacó.

Hasta ese momento Zverev mantenía el pulso con Sinner. "Sentía que estábamos a un nivel similar, muy alto, en los dos primeros sets. Fallé una derecha al comienzo del tie break del segundo y eso cambió el rumbo pero en general el nivel fue muy bueno. En el tercer set mi nivel bajó pero luego me recuperé Tuvimos un nivel alto todo el partido", subrayó el alemán.

Entre la mejoría destaca el subcampeón la evolución "con la derecha y en el resto. He trabajado mucho en ello este año. Empieza a funcionar mejor y veremos como va en los próximos meses".

"Ahora juego más agresivo y es lo que quería. Es el estilo que quiero tener. Al principio de año me costó adaptarme pero lo hice. Gané un Gran Slam por primera vez en mi carrera en París y llegué a la final en Wimbledon por primera vez. Algo funciona. VAmos por el buen camino", concluyó. EFE

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