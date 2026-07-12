Tenso y emocionante sexto encierro de Sanfermines con toros de La Palmosilla (Cádiz)

Pamplona, 12 jul (EFE).- Los toros de la ganadería gaditana de La Palmosilla han protagonizado un tenso y emocionante sexto encierro de Sanfermines, que ha sido multitudinario al coincidir con domingo.
En un encierro que ha dejado escenas de peligro, pero también oportunidades para realizar bonitas carreras, los astados han completado el recorrido en dos minutos y 23 segundos en las calles de Pamplona. EFE
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