Sumar trata de subsistir sin Yolanda Díaz y con la esperanza de revalidar el Gobierno

Sol Carreras

Madrid, 12 jul (EFE).- El partido Movimiento Sumar inaugura un nuevo ciclo en el que tratará de susbsistir bajo una dirección renovada, sin la presencia ya de Yolanda Díaz, y con la esperanza de revalidar el Gobierno en las próximas elecciones generales junto al resto de formaciones de la coalición Sumar.

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Con apenas tres años de vida, el partido que Yolanda Díaz fundó en 2023 con el objetivo de aglutinar a las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE vuelve a redefinirse tras la asamblea extraordinaria celebrada el sábado.

Lo hace en un contexto totalmente distinto, con la vicepresidenta segunda del Gobierno fuera de la dirección y con el partido en igualdad de condiciones frente al resto de formaciones con las que integra la nueva coalición Sumar: IU, Más Madrid y los comunes.

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Una coalición que no ha elegido todavía al nuevo candidato o candidata para las próximas elecciones generales, tras la negativa de Yolanda Díaz a repetir en listas, y que mantiene la puerta abierta a más fuerzas.

La ausencia de Yolanda Díaz de la vida orgánica de Movimiento Sumar deja al partido sin referentes conocidos para el gran público salvo el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que previsiblemente tendrá un papel destacado en este nuevo ciclo.

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"Será lo que él quiera", sostienen fuentes de la nueva dirección.

A falta de concretar los cargos de la ejecutiva, lo único seguro es que las encargadas de liderar esta etapa son la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, elegidas nuevas coordinadoras en la asamblea.

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Ambas afrontan el reto de consolidar su liderazgo y de "poner orden" en el partido, según señalan fuentes del equipo ganador.

Tras sufrir una grave crisis interna, y con un perfil a la baja frente a otras fuerzas del espacio como IU, la gran baza de Movimiento Sumar es su presencia en el Ejecutivo de coalición con el PSOE, pese a reconocer el "desgaste" de las causas judiciales que afectan a los socialistas.

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De hecho, las nuevas líderes del partido coinciden en que uno de los principales objetivos es revalidar el Gobierno en las elecciones previstas en 2027, aunque fuentes de la dirección destacan también la necesidad de que el propio proyecto político perviva.

"Pase lo que pase con el Gobierno, es necesario que no implosione el espacio, que haya algo para construir", sostienen estas fuentes.

Movimiento Sumar es ya una pieza más dentro de la coalición Sumar, tras haber renunciado a ser el paraguas de las izquierdas, y reivindica su continuidad como partido con una identidad propia.

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La intención, según apuntan fuentes de Movimiento Sumar, es dejar de ser "solo una fuerza de gobierno" para convertirse en "una organización con fuerza en el conjunto del país".

Sobre todo teniendo en cuenta que dentro de la coalición solo hay otro partido de ámbito estatal, IU, con el que fuentes de la dirección de Movimiento Sumar señalan que no coinciden en algunos planteamientos.

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En su nuevo documento político, aprobado en la asamblea, Movimiento Sumar asegura que lo que le distingue de otros partidos es su apuesta por lo que ha denominado un "laborismo ecosocialista".

Pero reconoce la necesidad de consolidar su implantación en los territorios ante el nuevo ciclo de elecciones autonómicas y municipales. EFE

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