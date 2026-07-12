Scaloni: "Tenemos cosas para mejorar, pero ganando es mejor"

Redacción Deportes, 11 jul (EFE)- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, definió este sábado como "un partido histórico" la victoria en tiempo de alargue por 3-1 sobre Suiza que les ha dado el pase a las finales del Mundial, este miércoles contra Inglaterra en Atlanta, pero admitió que hay cosas para mejorar en el equipo.

El entrenador reconoció que la Albiceleste debió enfrentar a un rival que los llevó al límite.

"Hoy sufrimos. Sabíamos que era un equipo muy físico. Hay que realistas, tenemos cosas para mejorar, pero ganando es mejor hacerlas", expresó al término del partido jugado en Kansas City.

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Para Scaloni, enfrentar este miércoles en Atlanta a Inglaterra resulta igual, como si le hubiera respondido Noruega por tratarse de dos rivales que en su opinión "son muy difíciles" y traerán dificultades para sus jugadores. EFE

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