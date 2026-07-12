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"Que venga Inglaterra": prensa argentina celebra 3-1 a Suiza y anticipa semifinal clave

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Buenos Aires, 12 jul (EFE).- La prensa argentina celebró el triunfo 3-1 ante Suiza de este domingo por los cuartos de final del Mundial 2026 y ya anticipa la histórica semifinal del próximo miércoles ante Inglaterra, que se impuso frente a Noruega por 2-1.

"A semis contra Inglaterra", tituló el diario deportivo Olé, que destacó el como un "golazo inolvidable" el tanto de Julián Álvarez para desnivelar el empate cerrado en el segundo tiempo extra.

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"¡A semifinales! A pura emoción: Argentina le ganó 3-1 a Suiza un partido que tuvo de todo y ahora se cita con Inglaterra", encabezó su portada web el periódico La Nación.

"Argentina sufrió ante Suiza, pero lo liquidó en el alargue y se metió entre los cuatro mejores", dijo el diario Clarín, y subrayó entre sus principales artículos de portada el pequeño corte de Lionel Messi en su ojo derecho y la expulsión por simulación del delantero suizo Breel Embolo.

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"¡Semifinalista! Argentina supo sufrir ante Suiza y sacó boleto en tiempo extra", fue el título principal en el portal deportivo TyC.

En una línea similar, el portal Infobae tituló: "Argentina volvió a sufrir, pero venció a Suiza en el suplementario y jugará las semifinales del Mundial ante Inglaterra".

Página 12 fue crítico del juego de Argentina, pero eligió destacar los goles de Alvarez y Lautaro Martínez: "Bienvenidos goleadores, los estábamos esperando".

El periódico Perfil definió el partido como una "batalla para el recuerdo" y aseguró que Argentina llega a las semifinales "agotada y heroica".

La selección argentina se impuso por 3-1 con goles de Alexis MacAllister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, resultado que se selló en tiempo extra porque durante los 90 minutos iniciales Suiza había empatado a través de Dan Ndoye. EFE

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