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Malena, hija de Gila: veo las noticias y pienso en todo el material que tendría mi padre

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Begoña Fernández

Madrid, 12 jul (EFE).- Cuando se cumplen 25 años del fallecimiento del humorista Miguel Gila, el 13 de julio de 2001, su hija Malena valora el legado que deja su padre y comenta que cada vez que ve las noticias piensa automáticamente en todo el material que tendría para escribir: "Como la llamada a la FIFA para retirar la tarjeta roja, estaría alucinando".

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En declaraciones a EFE, Malena cree que la actualidad política de estos años sería una auténtica fuente de inspiración para Gila: "Es enchufar las noticias y pensar que esto no puede ser verdad, sobre todo en EE. UU. y algo tan absurdo como la llamada de Donald Trump al presidente de la FIFA para que quitara una tarjeta roja. Mi padre estaría escribiendo de todo, monólogos y viñetas".

Malena comenta que, en familia, Gila era una persona normal y disciplinada y con mucho interés por estar conectado a la actualidad: "Me hubiera gustado ver cómo sería mi padre en esta época de redes porque le atraía mucho la tecnología".

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Comenta su hija que la popularidad de Gila comenzó en la radio, aunque para ella su padre siempre estuvo más relacionado con televisión, teatro y viñetas "porque durante muchos años, aparte de 'La Codorniz' y 'Hermano Lobo', trabajó en El Periódico de Cataluña publicando una viñeta diaria".

Y en el día a día, Malena reconoce que su padre era más serio, aunque siempre le gustaba la parte cómica de las cosas. También recuerda que le gustaba leer diferentes cabeceras de periódico y le hablaba de la época de 'El Caso', un semanario de sucesos que se editó entre 1952 y 1997.

Y recuerda Malena que el humorista Pedro Ruiz, amigo de la familia, siempre decía que Gila usaba el humor "como tabla de salvación": "Creo que es la mejor manera de expresarlo".

En este aniversario, humoristas como Goyo Jiménez, I Premio 'Premio SGAE de Humor Miguel Gila', el cómico Manu Sánchez y la humorista Sara Escudero le rinden homenaje.

Consideran los tres que su emblemática frase: "¿Es el enemigo? Que se ponga" es un símbolo del humor pacifista, una invitación a la concordia frente a la ilógica de las guerras y una demostración de que el humor absurdo va de la mano del inteligente.

Escudero reconoce que el monólogo telefónico puede resultar hoy ajeno a las nuevas generaciones: "Lo mismo habría que transformarlo en una conversación de audios de whatassap. Algo tipo Gila 2.0".

No obstante, añade que si se tiene apertura mental, "la buena ironía, la que hila muy fino, no pasa de moda aunque a lo mejor habría que añadir algo tipo 'Que se ponga, bro'".

Para Manu Sánchez, "Gila era un adelantado a su tiempo y está más vigente que nunca, ahora que el guerracivilismo flota sobre nosotros".

"Era un humor universal como el de los Luthiers o los Monty Python" dice Sánchez, que agradece que se aproveche la efeméride para reivindicar su figura.

El humorista valora que Gila lograse hacer una "pirueta muy teatral con el teléfono": "Nos enseñó a tener muchas personas en escena cuando había un solo actor y al público le dio la posibilidad de imaginar".

Para Jiménez, el mayor legado es su "humor simple, que no simplista; que quita hojas, pero no rompe la rama, y cuando pregunta a qué hora ataca el enemigo, aplica la lógica del absurdo y demuestra que la mayor parte de cosas que pretendemos serias, carecen de sentido".

Y subraya que la mayor referencia de Gila a la hora de escribir fue su experiencia durante la Guerra Civil.

Gila, al estallar la guerra, se alistó como voluntario republicano en julio de 1936 y en El Viso de los Pedroches (Córdoba) fue puesto frente a un pelotón de ejecución y logró salvar la vida. Se hizo el muerto y consiguió sobrevivir.

Jiménez revela que a Gila la popularidad le vino a través de la radio: "La gente paraba para escuchar su programa, luego llegó la televisión, pero era un humorista de voz".

Reconoce que en el mundo actual, los espectadores han mermado capacidad de comprensión: "A base de una educación simplista y de algoritmos estamos reduciendo la amplitud de miras".

Desde SGAE, que creó el Premio de Humor Miguel Gila en 2024, su presidente, Antonio Onetti, coincide en que sus monólogos forman parte de la memoria colectiva y marcan un antes y un después en la forma de entender el humor.

 La compañía Zoótropo Teatro tiene un espectáculo dedicado al humorista Miguel Gila titulado '¿Está Gila?'.

Escrita por Daniel Nesquens y Pepe Serrano y dirigida y protagonizada por Mariano Lasheras, reinventa las célebres llamadas telefónicas y las adapta al siglo XXI. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8000461178, 8000461182)

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