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Laporta dice que Lamine está haciendo un gran Mundial y el de Messi es "extraordinario"

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Dallas (EE.UU.), 12 jul (EFE).- Joan Laporta, presidente del Barcelona, afirmó ese domingo que el español Lamine Jamal está "haciendo un gran Mundial" y calificó como "extraodinario" lo que está haciendo Lionel Messi.

"Vengo a apoyar a la selección española contra Francia, será un partido complicado, y pienso que es el momento de estar y dar apoyo. Tenemos a los jugadores del Barça que seguro que, si pasan a la final, estarán muy contentos. Me sabe mal por Jules (Koundé), porque está en Francia y luego por el otro lado tenemos a (Anthony) Gordon, en Inglaterra. Así que tenemos una buena representación, pero bueno, aquí a lo que vengo es a apoyar a la selección española", dijo a su llegada a Dallas.

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"A todos los jugadores del Barça que están jugando el Mundial les doy mi apoyo y sé: "Pienso que Lamine está haciendo un gran Mundial, ha sido elegido MVP un par de partidos. Los demás lo están haciendo muy bien también, todos. Pedri, Olmo, Cubarsí... todos".

Laporta consideró que la suplencia de Pedri frente a Bélgica fue un hecho accidental. "Bueno, suplencia es una dosificación. Pedri es un puntal en la selección española, también en el Barça y creo que es más una cuestión de dosificar el esfuerzo que se hace en un Mundial que no una suplencia. Para mí es titular y cuando juega se nota siempre y, de hecho todos los partidos que ha jugado Pedri ha jugado bien. Lo que pasa es que hay muchos grandes jugadores en la selección que merecen jugar, pero el talento de Pedri es extraordinario".

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El presidente barcelonista consideró, asimismo, que "el mundial de Messi es extraordinario". "Ha metido muchos goles, algunos de ellos de una gran calidad. Con ese talento, Messi siempre está bien. Otros jugadores en el mundo del fútbol cuando ya tienen una edad, al no tener el talento que tiene Leo se nota más. Leo está jugando muy bien, Argentina está jugando muy bien, trabajan muy bien para él. Son un bloque muy consistente, muy compacto y tienen la suerte de tener a Leo ahí delante, que en cuanto le llega una pelota la enchufa", dijo. EFE

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