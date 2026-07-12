Hoy será noticia. Lunes, 13 de julio

INCENDIOS FORESTALES

Pedro Sánchez visita las zonas afectadas por el incendio de Los Gallardos

Turre (Almería) (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita este lunes junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, las zonas afectadas por el incendio de Los Gallardos (Almería), en el que han muerto 13 personas y que ha quemado 7.000 hectáreas.

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En concreto, el presidente del Gobierno acudirá al puesto de mando avanzado de Turre y mantendrá un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que trabajan en las zonas afectadas por el incendio del pasado jueves, uno de los más graves ocurridos en España.

BEGOÑA GÓMEZ

La Audiencia Provincial de Madrid delibera sobre recursos de resoluciones del juez que investiga a Begoña Gómez

Madrid (EFE).- Cinco magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid deliberan este lunes, en una reunión a puerta cerrada tras la que no se prevé que trascienda lo decidido, sobre dos recursos y una queja presentados contra tres resoluciones del juez que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.

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Entre las resoluciones recurridas, la decisión clave de que los investigados sean juzgado por un tribunal de jurado.

CASO LEIRE

Declara por el caso Leire el primer abogado que se hizo cargo de la defensa de Ábalos

Madrid (EFE).- Este lunes declara como testigo ante el juez que investiga el caso Leire José Aníbal Álvarez, el primer abogado que se hizo cargo de la defensa del exministro José Luis Ábalos y con el que Díez "habría gestionado el pago por parte del PSOE" de sus honorarios, si bien no se habría cumplido el acuerdo y el letrado habría rechazado seguir representándole.

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La ronda de interrogatorios del caso Leire entra esta semana en una fase decisiva con las declaraciones como imputados de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y su Director Adjunto Operativo, Manuel Llamas, por su presunta colaboración con la trama dedicada a boicotear los casos que afectan al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez, poniendo supuestamente en jaque a la UCO.

BARÓMETRO SANITARIO

El CIS publica la primera oleada del Barómetro Sanitario 2026

Madrid (EFE).- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica este lunes la primera oleada del Barómetro Sanitario 2026.

Una encuesta en la que los españoles evalúan el funcionamiento del sistema público de salud.

DESAYUNOS EFE RTVE

Salvador Illa, en la quinta edición de los Desayunos de EFE y RTVE

Madrid (EFE).- Quinta edición de los Desayunos de EFE y RTVE con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, este lunes como protagonista.

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Illa responderá a preguntas de Pepa Bueno, directora y presentadora del Telediario 2; Rosa María Molló, directora del informativo ‘24 horas’ de RNE, y Gemma Bastida, delegada de la Agencia EFE en Cataluña.

SANFERMINES 2026

Los míticos Miura, para el penúltimo encierro de los Sanfermines 2026

Pamplona (EFE).- Una vez superada la vorágine del fin de semana, los Sanfermines encaran la recta final con jornada dedicada a las personas mayores con los toros de la mítica ganadería de Miura como protagonistas del penúltimo encierro.

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Por la tarde, los Miura serán lidiados en la Monumental Pamplonesa por los diestros Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo.

EL TIEMPO

Las temperaturas serán muy altas este lunes en Baleares y el tercio este peninsular

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes temperaturas máximas significativamente elevadas en Baleares y tercio este peninsular, frente a un descenso térmico notable en el Cantábrico oriental, además de posibles chubascos y tormentas fuertes en regiones del Ebro, Pirineo occidental y aledaños.

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Según las predicciones meteorológicas, se mantendrá la estabilidad en la mayor parte de España, con predominio de cielos poco nubosos o despejados.

EFE

plv