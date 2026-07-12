Espana agencias

El mediático futbolista Tim Payne llega a Paraguay para sumarse a Olimpia

Guardar
Google icon

Asunción, 12 jul (EFE).- El mediático defensor Tim Payne, que disputó el Mundial 2026 con Nueva Zelanda, llegó este domingo a Paraguay para sumarse a las filas del club Olimpia, informaron medios locales.

"El nuevo jugador del club Olimpia Tim Payne ya se encuentra en el país", indicó en la red social X la radio Ñandutí, que publicó un video del jugador saludando en una zona del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, y está ubicado en la ciudad paraguaya de Luque.

PUBLICIDAD

Payne se incorporará al plantel dirigido por el argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez luego de disputar los tres partidos de la fase de grupos del Mundial con la selección de Nueva Zelanda, que se despidió del certamen tras terminar cuarta en el Grupo G.

Payne dejó el Wellington Phoenix, de la liga australiana, para recalar en Olimpia, tres veces ganador de la Copa Libertadores y clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, donde espera rival entre el Vasco da Gama brasileño y el Independiente Medellín colombiano.

PUBLICIDAD

El Decano, actual campeón del fútbol paraguayo, también se alista para disputar desde el 24 de julio el torneo Clausura local.

El 18 de junio pasado, Olimpia confirmó el fichaje de Payne, que días antes de la Copa del Mundo ganó millones de seguidores en las redes sociales tras el reto promovido por el influente argentino Valentín Scarsini, más conocido como 'el Scarso'.

El fichaje de Payne también es parte de una estrategia para fortalecer la marca de Olimpia a nivel global, aseguró el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, el 19 de junio pasado.

Nogués dijo entonces que el contrato de Payne es por 18 meses e incluye una cláusula que permitiría al equipo extender el fichaje por otro año.

Nacido en Auckland en 1994, Payne juega habitualmente como lateral derecho, aunque también puede hacerlo como central, y debutó con la selección con apenas 18 años. Desde entonces se ha convertido en uno de los jugadores más experimentados del equipo nacional. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lototurf: números ganadores de este 12 de julio

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta lotería. Revísela ahora mismo

Lototurf: números ganadores de este 12 de julio

Quíntuple Plus: resultados ganadores del 12 de julio

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Quíntuple Plus: resultados ganadores del 12 de julio

Resultados del Quinigol de este 12 de julio

Basta con acertar a dos de los resultados de esta quiniela para obtener uno de sus premios

Resultados del Quinigol de este 12 de julio

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy domingo 12 de julio de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy domingo 12 de julio de 2026

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia avala la suspensión de empleo y sueldo durante tres días a un trabajador de Renfe por retar a un compañero a verse después del trabajo para pelear

La Justicia avala la suspensión de empleo y sueldo durante tres días a un trabajador de Renfe por retar a un compañero a verse después del trabajo para pelear

La Justicia obliga a una paciente que estuvo ingresada tres días a pagar una factura de 3.252 euros al Hospital de La Princesa: presentó la reclamación fuera de plazo

Pedro Sánchez acusa a Mariano Rajoy de “avergonzar” a España con declaraciones “xenófobas” sobre la selección francesa

Edmundo Bal, el exdirigente de Ciudadanos que defenderá al DAO en el ‘caso Leire Díez’: sentó a Messi en el banquillo y fue apartado del ‘procés’

El PP aprovecha el homenaje a Miguel Ángel Blanco para atacar los acuerdos de Pedro Sánchez con Bildu: “Es el mayor de los agravios y las traiciones a las víctimas de ETA”

ECONOMÍA

La España asequible también se encarece: una casa de 90 metros cuadrados en Castilla-La Mancha cuesta ahora 11.000 euros más que hace un año

La España asequible también se encarece: una casa de 90 metros cuadrados en Castilla-La Mancha cuesta ahora 11.000 euros más que hace un año

El economista Gonzalo Bernardos advierte a los inversores de pérdidas millonarias: “En las mejores zonas de Madrid, ni es normal ni lo será pagar 15.000 euros por metro cuadrado”

Un hombre roba 40.000 euros del banco donde trabaja y en su lugar pone billetes falsos: es despedido, pero no irá a la cárcel

Es el pueblo más barato para comprar una casa en la Comunidad de Madrid: un piso puede costar 96.000 euros

Daniel Vila, economista, defiende la intervención del Estado en la vivienda: “El mercado y la hipoteca nos colocaron la crisis del ladrillo”

DEPORTES

España, la zona Cesarini y Mikel Merino o cómo afinar en el momento necesario

España, la zona Cesarini y Mikel Merino o cómo afinar en el momento necesario

España - Francia, una rivalidad de más de 100 años de historia: del penalti de Raúl al cabezazo de Giroud que silenció al Calderón o la Eurocopa de 2024

Mariano Rajoy, en el centro de la polémica tras su última columna sobre el Mundial: la embajada y políticos franceses cargan contra el expresidente

Argentina vuelve a salvarse ‘in extremis’ gracias a Julián Álvarez y Lautaro ante una Suiza en inferioridad: los goles y mejores jugadas, en vídeo

Haaland se acuerda del Real Madrid en su despedida del Mundial: los goles y mejores jugadas del partido, en vídeo