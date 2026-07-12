El incendio de Ribas de Sil (Lugo) que generó un rayo afectó a la circulación ferroviaria

Santiago de Compostela, 12 jul (EFE).- El incendio forestal de Ribas de Sil (Lugo), que ha calcinado un centenar de hectáreas y causó un rayo de la tormenta seca, según ha explicado su alcalde, Roberto Castro, ha afectado este domingo a la circulación de trenes.

Adif informó después de las siete de la tarde en sus redes sociales de la interrupción de la circulación por llamas próximas a las vías entre Soldón Sequeiros y San Clodio Quiroga, de modo que los trenes de media y larga distancia quedaron parados en estaciones anteriores.

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Pasadas cuatro horas, se restableció la tensión y circulación con normalidad.

Medio Rural solo informa en Galicia de aquellos incendios que afectan a al menos 20 hectáreas de superficie quemada.

Está a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085 para avisar en caso de incendios forestales, además de otro de carácter anónimo para denunciar posible actividad delictiva de este tipo, el 900 815 085. EFE

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