Cantabria solo registra un incendio forestal activo y está controlado

Santander, 12 jul (EFE).- Cantabria registra a primera hora de este domingo un único incendio forestal activo, localizado en el municipio Peñarrubia, que permanece controlado.

En las últimas 24 horas se han producido en Cantabria un total de cuatro incendios, de los que solo el de Peñarrubia se considera activo.

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En un audio remitido a los medios de comunicación, el director general de Montes y Biodiversidad regional, Ángel Serdio, ha explicado que los índices de peligro por incendio forestal continúan siendo muy altos en toda la región.

Por ello, la Consejería de Desarrollo Rural mantiene activo todo el operativo en toda la región, a la espera de que las condiciones meteorológicas mejoren.

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El Gobierno de Cantabria activó este sábado el nivel 2 del operativo de lucha contra incendios ante la previsión de riesgo extremo en las 13 comarcas forestales en las que se divide la comunidad autónoma.

Eso supone que se activa todo el operativo de prevención y extinción de incendios forestales de la región después de analizarse las previsiones meteorológicas y los índices de peligro de incendios.

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La situación, explicó el propio Serdio, requería "una especial atención", ya que en el momento en el que se tomó esta decisión todos los medios de apoyo y aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica estaban comprometidos en la extinción de incendios en Andalucía, Aragón y Cataluña. EFE