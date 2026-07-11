Ya son oficiales las candidaturas de Maroto y López a las primarias del PSOE en Madrid

Madrid, 11 jul (EFE).- El PSOE-M ha oficializado este sábado las candidaturas de su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la concejala Enma López a las primarias en las que los militantes elegirán a la candidata socialista a la Alcaldía de Madrid para las elecciones municipales de 2027.

Fuentes del partido han confirmado que las dos han superado el número de avales necesarios, fijado en 823 (el 15 % del censo de militantes en la capital), aunque el resultado definitivo está aún a la espera de que concluya la validación de los avales físicos.

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Desde la candidatura de Maroto cifran en "en torno a 1.400" la cifra de avales recabados, mientras que López ha afirmado esta mañana a los medios que había conseguido aproximadamente mil.

Así pues, mañana mismo comenzará la campaña informativa de ambas candidaturas, que se extenderá hasta el sábado 18. El domingo 19 será la votación en primera vuelta; si ninguna candidata consiguiera la mayoría, las primarias se resolverán en una segunda vuelta el domingo 26.EFE

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