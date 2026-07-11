Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez, nuevas líderes de Sumar con un 95,92 % de apoyo

Madrid, 11 jul (EFE).- La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, han sido elegidas nuevas líderes del partido Movimiento Sumar en la asamblea extraordinaria celebrada este sábado con un 95,92 % de apoyo, han informado fuentes de la formación.

Ambas encabezaban la única candidatura presentada para el grupo coordinador, el máximo órgano de dirección del partido, y sustituirán a la anterior líder, Lara Hernández, que el pasado 1 de julio abandonó la formación y denunció ser víctima de una "campaña de desprestigio".

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La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que fundó el partido en 2023 y lo lideró hasta dimitir como coordinadora en 2024, se desvincula completamente de la vida orgánica de Movimiento Sumar, al no figurar en la candidatura que acaba de proclamarse vencedora.

El único referente conocido para el gran público que permanece en esta nueva etapa es el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, del que aún se desconoce el cargo concreto que tendrá en la próxima ejecutiva. EFE

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