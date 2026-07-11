Un incendio forestal en Camarasa (Lleida) obliga a confinar el núcleo de Fontllonga

Barcelona, 11 jul (EFE).- Un incendio forestal y de vegetación agrícola declarado esta tarde en Camarasa (Lleida), en una zona cercana al núcleo de Fontllonga, un pequeño pueblo de menos de 30 habitantes, ha obligado a confinar a sus habitantes.

Los Bomberos de la Generalitat han movilizado un total de 26 vehículos, siete medios aéreos y a un total de 98 efectivos sobre el terreno para contener el fuego, que ha quemado por el momento siete hectáreas y ha entrado en el espacio natural protegido del Montsec de Rubies.

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Protección Civil ha enviado un ES-Alert para solicitar el confinamiento de los habitantes de este pequeño núcleo de población situado encima del embalse de Camarasa.

Como consecuencia del fuego, que ha saltado la carretera C-13, esta vía ha quedado cortada entre Camarasa y Vilanova de Meià. EFE