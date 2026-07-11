Un incendio en Palencia eleva a tres los fuegos de nivel 1 en Castilla y León

Valladolid, 11 jul (EFE).- Castilla y León eleva a tres el número de incendios de índice de riesgo potencial (IGR) 1 en la región, al sumarse a los fuegos de Caboalles de Arriba (León) y El Barraco (Ávila) un incendio declarado este sábado en Villarobejo (Palencia).

La Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta ha señalado a través de su perfil de X que las causas para subirlo de nivel son la previsión de tardar más de 12 horas en estabilizarlo y que pueden peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas.

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La web del plan Infocal también detalla que en los trabajos de extinción operan un total de 24 medios, entre técnicos y agentes medioambientales; tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos buldózeres, dos unidades de la Elif/Brif, dos medios aéreos y otros sin especificar.

Por su parte, en el incendio en el término Caboalles, dependiente del municipio de Villablino y que se declaró el pasado 7 de julio probablemente por la caída de un rayo, han trabajado un total de 52 medios, con once medios que se ocupan de sofocar las llamas en este momento.

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La Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta ha indicado en su perfil de X que continúan los trabajos en "en zonas de elevada pendiente y rodeados de matorral, realizando una línea de remate".

"En muchas ocasiones, cuando no hay noticia de un incendio es buena noticia", destaca la publicación.

En la extinción del fuego de El Barraco, que llegó a tener un nivel de peligrosidad 2 al obligar a cortar la N-403 y la AV-902, han pasado un total de 63 medios y ahora más de un veintena trabajan en la contención del fuego y evitar que se reavive.

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Según han confirmado fuentes de la Junta de Castilla y León a la Agencia EFE, el fuego habría calcinado más de 250 hectáreas desde que se declaró.

Los otros incendios activos con IGR 0 son los de Ezquerra (Burgos), Ricobayo del Alba (Zamora), San Martín del Valle (Palencia), Nolay (Soria), Riaza (Segovia) y Ribota de Sajambre, Canseco y Remolina, los tres últimos en la provincia de León. EFE

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