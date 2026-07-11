Sumar deja de ser un "paraguas" de partidos y se redefine como una fuerza propia con reglas que aporten "estabilidad"

Movimiento Sumar ha aprobado una nueva hoja de ruta con la que deja atrás su papel como "paraguas político" de distintas organizaciones para redefinirse como una fuerza estatal con identidad propia dentro del laborismo ecosocialista y de un futuro frente amplio dotado de reglas comunes que aporten "estabilidad" al espacio progresista tras años de crisis.

La ponencia político-organizativa avalada por el 98,96% de los asistentes a la asamblea que se ha celebrado este sábado sostiene que la formación debe superar la hipótesis con la que nació, concebida como espacio de coordinación de fuerzas estatales y territoriales, y construir "de manera definitiva" una organización propia que pueda integrarse con otras "en una herramienta capaz de revalidar el Gobierno progresista en 2027".

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El texto considera que el paso a un lado de Yolanda Díaz como coordinadora de Movimiento Sumar y su renuncia a encabezar electoralmente el espacio deben entenderse como una apuesta por transformar la organización y facilitar la construcción de nuevas alianzas. No obstante, advierte de que ese objetivo no puede consistir en "la enésima suma de piezas y aparatos políticos".

SUPERAR LA COALICIÓN SUMAR

La formación plantea que el futuro frente amplio debe garantizar una mayoría plurinacional y de progreso en el Congreso, superar lo que representó la coalición Sumar en las elecciones de 2023 y abrir un nuevo ciclo político.

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Para ello, propone establecer normas comunes de funcionamiento, mecanismos democráticos para la elección de candidaturas, censos abiertos a la ciudadanía, primarias para resolver los desacuerdos y procedimientos para elaborar un programa compartido entre las distintas organizaciones.

Movimiento Sumar sostiene que esas reglas deben permitir proyectar certezas después de años de inestabilidad dentro del espacio progresista. También reclama que la alianza cuente con una participación ciudadana accesible y no quede limitada a los acuerdos entre las direcciones de los partidos.

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La ponencia rechaza convertir la unidad en una identidad política por sí misma y señala que el éxito del frente dependerá de que sea capaz de construir un liderazgo claro, una línea común atractiva y un espacio interno "confiable, tranquilo, estable, sano, agradable y atractivo".

UNA IDENTIDAD LABORISTA Y ECOSOCIALISTA

Dentro de esa alianza, Movimiento Sumar quiere aportar un perfil propio definido como laborismo ecosocialista o ecosocialismo laborista, acompañado de una orientación feminista y antirracista.

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El documento apuesta por transformar el mundo del trabajo, liberar tiempo para la vida, democratizar la economía y permitir que los trabajadores participen en el rumbo económico del país. También defiende una industrialización verde basada en la electrificación y las energías renovables que garantice empleos y salarios dignos.

La formación propone además poner la inteligencia artificial y los algoritmos al servicio de las personas, crear nuevos derechos laborales vinculados a los avances tecnológicos y defender la soberanía digital frente al poder de los "tecno-oligarcas".

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La vivienda ocupa otro lugar central en la hoja de ruta. Sumar la define como uno de los principales factores de precariedad y desigualdad y reclama la intervención de las instituciones en el mercado para garantizarla como un derecho y no como un bien destinado a la especulación.

SEGUIR EN UN NUEVO GOBIERNO DE IZQUIERDAS

La ponencia defiende que el futuro frente amplio aspire a formar parte de un nuevo Gobierno progresista y sostiene que la presencia en el Ejecutivo resulta "imprescindible para orientar las políticas del Estado".

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No obstante, admite que no todas las organizaciones que puedan integrar la alianza tienen que compartir esa posición, siempre que reconozcan como legítimo que otras fuerzas sí quieran participar en el Gobierno.

Movimiento Sumar afirma que la experiencia de las dos últimas legislaturas de coalición demuestra que el espacio necesita tener "más fuerza tanto dentro como fuera" del Ejecutivo para avanzar en derechos laborales, vivienda, cuidados, democratización del Estado y transición ecológica.

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MÁS AUTONOMÍA PARA LOS TERRITORIOS

En el plano interno, la formación apuesta por avanzar hacia un modelo de carácter confederal en el que los distintos territorios puedan constituirse como organizaciones propias, con personalidad jurídica y recursos propios.

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Ese proceso se desarrollará de forma asimétrica, en función de la implantación de cada estructura territorial. Además, las ejecutivas deberán contar de manera rotatoria con representantes de los territorios y se articulará un mecanismo periódico de información, debate y toma de decisiones con la dirección estatal.

La ponencia incluye también la reforma del grupo coordinador para ampliar el tiempo dedicado a los debates estratégicos, el refuerzo de los espacios sectoriales y la creación de una Fundación Sumar destinada a elaborar informes, realizar estudios demoscópicos, producir discurso y organizar actividades formativas y culturales.

También se pondrá en marcha el proyecto 'Sumar X2', con el objetivo de duplicar el número de personas inscritas y militantes, y una red de 'Ateneos Populares' concebidos como espacios culturales, de reunión y participación abiertos a la sociedad civil.

ALIANZAS, JÓVENES Y MUNICIPALISMO

La organización plantea consolidar una alianza política y electoral con Verdes Equo, renovar su colaboración con los Comunes y explorar acuerdos adaptados a las particularidades de territorios como Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Asturias y Andalucía.

La asamblea ha aprobado además la creación de un Espacio Joven con personalidad jurídica, censos y estatutos propios, portavocía autónoma y representación en los distintos niveles territoriales de Movimiento Sumar.

Entre sus propuestas figuran el voto a los 16 años, una renta básica universal para jóvenes, la reducción de la jornada laboral a 32 horas, la intervención de los alquileres, la ampliación de la vivienda pública y el transporte colectivo gratuito.

De cara a las elecciones municipales de mayo de 2027, la formación apuesta por recuperar el espíritu de las candidaturas de confluencia surgidas en 2015 y promover proyectos abiertos a partidos, movimientos sociales y ciudadanos, con el objetivo de recuperar gobiernos locales y convertir el municipalismo en uno de los principales ejes de su estrategia política.