Merlier:"Si ganas una etapa, la segunda llega pronto"

Bergerac (Francia), 11 jul (EFE).- Después de una espectacular remontada, el belga Tim Merlier (Soudal Quick Step) firmó un doblete en la meta de Bergerac que le permite dar por amortizada su participación en el Tour de Francia.

Merlier se adjudicó la quinta victoria en el Tour tras una batalla larga en la que llegó a pensar que no podría disputarla al quedar rezagado y sin la colaboración de sus lanzadores.

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"Jasper Stuyven se mantuvo muy tranquilo en el tramo final. Si hubiera sido Bert Van Lerberghe, ya le habría dado el pistoletazo de salida, pero Jasper estaba jugando a la PlayStation. Cuando lo perdí en el último kilómetro tuve que remontar una y otra vez. Me anularon la decisión y casi chocan en la última curva. Pensé que todo había terminado.", explicó.

Merlier lanzó su esprint a unos 300 metros de la meta. "Intenté conseguir un puesto de honor, pero llevaba tanta velocidad que simplemente lo intenté a 250 metros de la meta. Realmente no sentía que estuviera al mando, pero luché constantemente por mi puesto".

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El velocista belga admitió haber sufrido durante el trayecto, sobre todo en la segunda y última cota del día, situada a 35 km de meta.

"Tras esa última pequeña subida me acaloré demasiado. Necesitaba un momento para recuperarme, pero por suerte Valentin Paret-Peintre llegó justo a tiempo con hielo y botellas de agua. Tengo que agradecer de nuevo el trabajo de mi equipo", dijo.

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"Sin duda", explicó Merlier, "tenía la esperanza de ganar dos etapas y lo conseguí. Si ganas la primera etapa, la segunda suele llegar rápidamente". EFE