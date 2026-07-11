Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio forestal en Mazarrón

Murcia, 11 jul (EFE).- Cuatro helicópteros de la dirección general de Seguridad Ciudadana y bomberos del Consorcio de la Región de Murcia trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado esta tarde en la sierra de Las Moreras, en la localidad costera de Mazarrón.

Según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, más de una veintena de llamadas alertaban alrededor de las 17.45 horas del fuego, que se sitúa entre Bolnuevo y Cañada de Gallego, con un frente inicial de unos 300 metros.

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Debido a las características del terreno y a la dificultad de acceso para los medios terrestres, se ha movilizado un importante dispositivo de extinción con medios terrestres y aéreos.

Además, como medida preventiva, la Policía Local de Mazarrón está informando a los vecinos de las viviendas habitadas próximas al incendio sobre qué deben hacer ante una posible evacuación, en función de la evolución del fuego.

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En la zona trabajan ahora bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), 3 helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y otro de Coordinación ACOVI, además de agentes de la Policía Local de Mazarrón y Guardia Civil.EFE