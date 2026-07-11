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Los veloces astados de La Palmosilla, para el encierro de este domingo en Sanfermines

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Pamplona, 11 jul (EFE).- La velocidad de la ganadería gaditana de La Palmosilla regresa este domingo a las calles de Pamplona con toros listos para protagonizar el sexto encierro de los Sanfermines 2026.

El lote que se encuentra en Pamplona está compuesto por ocho astados de entre 555 y 590 kilos de peso, de los cuales seis participarán en el encierro y la posterior corrida.

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El grupo presenta una gran igualdad en cuanto a pesos, ya que ninguno de los animales supera los 590 kilos ni baja de los 555. Los ejemplares más pesados son Camarado, de capa negro listón, y Mágico, negro mulato, ambos con 590 kilos, mientras que el más ligero será Cantarillo, castaño, con 555 kilos.

Completan el lote Jubiloso, castaño claro, y Mirloblanco, negro mulato chorreado, ambos con 580 kilos; Cortijero, negro mulato chorreado bragado meano corrido, y Sombrerito, castaño, con 575 kilos; y Zorzal, colorado, con 565 kilos.

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Todos los toros tienen en torno a un lustro de edad y pertenecen al hierro de La Palmosilla, una ganadería asentada en Tarifa (Cádiz) que se ha consolidado en los últimos años como una de las habituales de la Feria del Toro de Pamplona.

Será la sexta comparecencia de La Palmosilla en los encierros de San Fermín. En sus anteriores participaciones, sus toros se han caracterizado por realizar carreras generalmente rápidas y agrupadas, aunque sin renunciar al peligro. El pasado año protagonizaron un encierro muy veloz y peligroso, que dejó dos heridos por asta de toro.

Se espera una gran afluencia de corredores en el encierro al coincidir con domingo. Por la tarde, serán lidiados por Fortes, F. Adrián y Samuel Navalón en la antepenúltima de Feria. EFE

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