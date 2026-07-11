Espana agencias

Las protectoras coordinan el rescate de los animales en el incendio de Los Gallardos

Guardar
Google icon

Almería, 11 jul (EFE).- Organizaciones de protección animal, en coordinación con la Guardia Civil, han desplegado un operativo logístico para rescatar, atender y reubicar a los animales afectados por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), a la espera de que las autoridades permitan el acceso a la zona calcinada.

La Guardia Civil ha emitido un llamamiento solicitando la colaboración ciudadana para localizar a mascotas desorientadas, derivando la gestión centralizada a la protectora Furia.

Fuentes de esta entidad han confirmado a EFE que el volumen de solicitudes y ofrecimientos es tan elevado que aún no han podido cuantificar el número de animales afectados, si bien confían en poder acceder pronto al perímetro para reunir a las mascotas con sus dueños.

PUBLICIDAD

Ante la magnitud de la emergencia, diversas agrupaciones como Equinac y la Asociación Animalista ELEOS de Garrucha (Almería) se han sumado al dispositivo.

Furia, que no dispone de instalaciones físicas propias, ha trabajado junto al resto de organizaciones para configurar una extensa red de centros veterinarios, refugios y casas particulares dispuestos a acoger temporalmente a perros, gatos, caballos y animales de granja.

PUBLICIDAD

La respuesta solidaria, que ha incluido el apoyo de la comunidad extranjera de Mojácar (Almería) e incluso ofrecimientos desde fuera de la comunidad autónoma, ha sido tan masiva que las protectoras han paralizado temporalmente la búsqueda de nuevas casas de acogida al tener cubiertas las necesidades inminentes.

En paralelo, diferentes veterinarios se han sumado al dispositivo de manera voluntaria para prestar asistencia clínica. Por su parte, ELEOS ha habilitado un espacio en el pabellón deportivo del instituto de Los Gallardos para registrar a los ciudadanos dispuestos a realizar batidas de búsqueda dentro de los perímetros autorizados.

Las organizaciones han subrayado que estos voluntarios deben contar obligatoriamente con experiencia previa, dado el nivel de estrés de los animales.

Para garantizar el abastecimiento, se han establecido varios puntos de recogida de pienso, material sanitario, transportines y enseres básicos en instalaciones como el Instituto Mediterráneo de Garrucha, así como en locales de los municipios de Huércal de Almería y Vícar (Almería). EFE

mma/dt/aam

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Las elecciones internas se celebrarán el 19 de julio. Por contra, Óscar López no tiene rival y será el rival de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de la Comunidad

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Inés de Ramón, la novia de Brad Pitt de raíces españolas con la que rememora su idilio con Makoke: apoyan juntos a España contra Bélgica en el Mundial 2026

Ambos vivieron el partido del Mundial con intensidad junto a Penélope Cruz y Javier Bardem

Inés de Ramón, la novia de Brad Pitt de raíces españolas con la que rememora su idilio con Makoke: apoyan juntos a España contra Bélgica en el Mundial 2026

Última hora de los incendios en España, en directo: más de 1.400 vecinos continúan desalojados por el fuego en Los Gallardos (Almería)

La combinación de calor acumulado, viento y baja humedad mantiene en alerta a gran parte de la Península

Última hora de los incendios en España, en directo: más de 1.400 vecinos continúan desalojados por el fuego en Los Gallardos (Almería)

Una mujer gana 15 millones de euros en lotería y su madre tira el billete a la basura: “Soy la persona con peor suerte del mundo”

La protagonista lleva 20 años participando semanalmente en el mismo sorteo utilizando siempre la misma combinación de números

Una mujer gana 15 millones de euros en lotería y su madre tira el billete a la basura: “Soy la persona con peor suerte del mundo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

El PP sigue siendo el principal obstáculo para el fichaje digital, la gran herramienta de las empresas para actuar contra el absentismo laboral

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

ECONOMÍA

Una mujer gana 15 millones de euros en lotería y su madre tira el billete a la basura: “Soy la persona con peor suerte del mundo”

Una mujer gana 15 millones de euros en lotería y su madre tira el billete a la basura: “Soy la persona con peor suerte del mundo”

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

La banca española es inmune a la incertidumbre global y alcanza máximos en rentabilidad, solvencia y calidad de activos

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

Nueva polémica de Vito Quiles: Facua le denuncia por “engañar” a los consumidores con su tienda de camisetas

DEPORTES

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega

“Brujería” o “alerta roja”: la prensa internacional alucina con España y pone en sobreaviso a Francia y Argentina

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 11 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Es oficial: Morten Hjulmand, nuevo jugador del Atlético de Madrid hasta 2031