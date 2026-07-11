Las protectoras coordinan el rescate de los animales en el incendio de Los Gallardos

Almería, 11 jul (EFE).- Organizaciones de protección animal, en coordinación con la Guardia Civil, han desplegado un operativo logístico para rescatar, atender y reubicar a los animales afectados por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), a la espera de que las autoridades permitan el acceso a la zona calcinada.

La Guardia Civil ha emitido un llamamiento solicitando la colaboración ciudadana para localizar a mascotas desorientadas, derivando la gestión centralizada a la protectora Furia.

Fuentes de esta entidad han confirmado a EFE que el volumen de solicitudes y ofrecimientos es tan elevado que aún no han podido cuantificar el número de animales afectados, si bien confían en poder acceder pronto al perímetro para reunir a las mascotas con sus dueños.

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Ante la magnitud de la emergencia, diversas agrupaciones como Equinac y la Asociación Animalista ELEOS de Garrucha (Almería) se han sumado al dispositivo.

Furia, que no dispone de instalaciones físicas propias, ha trabajado junto al resto de organizaciones para configurar una extensa red de centros veterinarios, refugios y casas particulares dispuestos a acoger temporalmente a perros, gatos, caballos y animales de granja.

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La respuesta solidaria, que ha incluido el apoyo de la comunidad extranjera de Mojácar (Almería) e incluso ofrecimientos desde fuera de la comunidad autónoma, ha sido tan masiva que las protectoras han paralizado temporalmente la búsqueda de nuevas casas de acogida al tener cubiertas las necesidades inminentes.

En paralelo, diferentes veterinarios se han sumado al dispositivo de manera voluntaria para prestar asistencia clínica. Por su parte, ELEOS ha habilitado un espacio en el pabellón deportivo del instituto de Los Gallardos para registrar a los ciudadanos dispuestos a realizar batidas de búsqueda dentro de los perímetros autorizados.

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Las organizaciones han subrayado que estos voluntarios deben contar obligatoriamente con experiencia previa, dado el nivel de estrés de los animales.

Para garantizar el abastecimiento, se han establecido varios puntos de recogida de pienso, material sanitario, transportines y enseres básicos en instalaciones como el Instituto Mediterráneo de Garrucha, así como en locales de los municipios de Huércal de Almería y Vícar (Almería). EFE

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