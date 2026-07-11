Las mejores yeguas, preparan su gran premio en San Sebastián

San Sebastián, 11 jul (EFE).- Ocho de las mejores yeguas de cuantas entrenan en España afrontan este domingo los 2.000 metros del Donostia Sustapena-Fomento de San Sebastián, la preparatoria habitual para el gran premio a ellas reservadas en el hipódromo donostiarra y que se disputará el 9 de agosto.

“Sweet Caroline” y “Queen of Science”, primera y segunda en Madrid esta primavera en el Premio Teresa, son las favoritas.

“Sweet Caroline” ya conoce la pista. Terminó segunda precisamente del gran premio en el verano de 2025 por detrás de “Making Time”, ausente este día en la preparatoria.

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Para “Queen of Science”, propiedad de la yeguada Rocío, será su estreno en San Sebastián. Viene de lograr un meritorio tercer puesto en San Siro (Milán) y busca ahora su revancha frente a la representante de la cuadra San José.

El irlandés Stevie Donohoe y el checo Václav Janácek serán los respectivos jockeys de las favoritas. Enfrente, las teóricas alternativas de más nivel y adaptación, son “Darkava”, ganadora esta primavera en la pista y con destacados resultados en Francia; y “Salmarak”, yegua que entrena en San Sebastián, donde ha sumado cuatro triunfos.

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Cuatro carreras se habrán disputado con anterioridad, desde las 17.30 horas. Como apertura, una milla para los tres años no ganadores donde destacan “Sashay Away” y “Volkonskha”, segunda y tercera una semana tras; sin olvidar a la debutante “Botswana”, de la que se espera una digna presentación.

La segunda, para jinetes aficionados, parece un duelo entre “Wellington Premier” y “Alaskan Gold”, con Diego Sarabia y Daniel de Eusebio en sus respectivas monturas.

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El programa se completa con dos hándicaps en el doble kilómetro. “Sweet Wish”, “Santa Mónica”, “Sofunny”, “Tony Montana” y “Walkczak” contarán con mucho juego en taquillas en la tercera carrera; “Amparito”, “Pinarellu”, “One More Night” y “Save your Breath”, en la cuarta, la Lototurf.

Las mantillas de los caballos favoritos de estas cinco pruebas, soporte de la apuesta Quíntuple Plus, son:

1ª Carrera: 2 (Sashay Away) – 4 (Volkonskha) – 6 (Botswana)

2ª Carrera: 2 (Wellington Premier) -3 (Alaskan Gold)

3ª Carrera: 1 (Sweet Wish) – 2 (Santa Mónica) – 5 (Sofunny) – 9 (Tony Montana) – 13 (Walkczak)

4ª Carrera: 3 (Amparito) – 6 (Pinarellu) – 10 (One More Night) – 12 (Save your Breath)

5ª Carrera: 1 (Sweet Caroline) – 5 (Queen of Science). EFE

fg/sab