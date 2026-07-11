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Larcamón: "Es innegable hablar de ascenso cuando hablamos del Sporting"

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Gijón, 11 jul (EFE).- El nuevo entrenador del Sporting, el argentino Nicolás Larcamón, defendió este sábado que resulta "innegable hablar de ascenso cuando se habla del Sporting" y aseguró que esa ambición fue la que le llevó a decantarse por el proyecto rojiblanco entre otras posibilidades del mercado.

El técnico argentino se pronunció así durante el acto de su presentación oficial como nuevo entrenador del club en El Molinón, en el que remarcó que la decisión de llegar a Gijón se tomó "de forma inmediata" tras salir de su anterior equipo en México, Cruz Azul.

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Larcamón explicó que afrontaba un "mercado largo", coincidente con el Mundial, en el que su cuerpo técnico habría podido optar a "oportunidades muy buenas de diferentes ligas", pero subrayó que no quiso esperar a otra propuesta una vez conocida la del Sporting.

El entrenador remarcó que sus equipos se caracterizan por "la valentía y la combatividad, con un fútbol ofensivo respaldado por el esfuerzo colectivo". "Es un fútbol protagonista, agresivo, intenso y muy colectivo", resumió Larcamón sobre su idea de juego.

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Preguntado por el mercado de fichajes, el técnico evitó concretar el número de incorporaciones que restan por llegar al alegar que aún se encuentra "en una fase de estudio de la plantilla" heredada de la pasada temporada para determinar qué posiciones requieren refuerzo externo o si alguno de los teóricos descartados puede "revertir su situación".

Como referencias en los banquillos, el técnico tiró de su patria, Argentina, para citar a "Sabella y Escaloni", actual seleccionador de la albiceleste, pero también citó otros nombres de la élite como "Klopp en su etapa en el Liverpool" o el gijonés Luis Enrique por ser "un líder auténtico y natural", con el foco puesto en esos "entrenadores con un perfil humano".

El preparador rojiblanco también citó al asturiano Dani Guindos y al exentrenador rojiblanco Miguel Ángel Ramírez entre las personas de confianza consultadas para "conocer mejor el funcionamiento del club y la categoría", sin renunciar por ello al criterio propio construido en sus etapas previas en distintos países.

Larcamón cerró su intervención con un mensaje sobre el objetivo del curso al reconocer que la ambición de ascenso deberá construirse "día a día, semana a semana" y no solo en base a palabras, en un camino que consideró "largo y exigente" hasta llegar a la recta final de la competición. EFE

dsl/lj/sab

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