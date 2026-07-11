La Laguna Tenerife incorpora al estadounidense Ethan Happ por dos temporadas

Santa Cruz de Tenerife, 11 jul (EFE).- El equipo de baloncesto La Laguna Tenerife ha anunciado este sábado el fichaje del pívot estadounidense Ethan Happ por dos temporadas, un jugador con experiencia en la Liga Endesa que llega procedente del Recoletas San Pablo Burgos para reforzar el juego interior.

Según ha informado la entidad en su web, el interior de 2,08 metros acumula un total de 100 partidos oficiales disputados en la máxima competición del baloncesto español.

PUBLICIDAD

Durante el pasado curso en el equipo burgalés, Happ registró unas medias de 12,6 puntos, 6,5 rebotes y 2,2 asistencias en los 25 encuentros en los que participó.

El club tinerfeño ha detallado que el jugador obtuvo el mejor promedio de recuperaciones del torneo, con 1,9 robos por partido, y ha alcanzado el sexto mejor registro en valoración general.

PUBLICIDAD

Happ completó su formación académica en la liga universitaria estadounidense con el conjunto de Wisconsin entre los años 2015 y 2019, una etapa en la que superó los 2.000 puntos y los 1.000 rebotes.

La asociación nacional de entrenadores norteamericanos le concedió los galardones 'Kareem Abdul-Jabbar Award' y 'Pete Newell Big Man Award' como reconocimiento a su rendimiento sobre la cancha en aquel periodo.

PUBLICIDAD

El jugador inició posteriormente su trayectoria profesional en Europa mediante su participación en el Olympiakos griego, en varios equipos de la liga italiana y en el MHP Riesen Ludwigsburg del campeonato alemán.

Dispone de la nacionalidad de Macedonia del Norte y ejerce como internacional por este país y se estrenó en la competición española durante la campaña 2022/23 con la camiseta del Río Breogán.

PUBLICIDAD

Se convirtió en el máximo reboteador nacional antes de incorporarse al Dreamland Gran Canaria, conjunto donde coincidió con su actual entrenador, Jaka Lakovic.

Esta incorporación persigue aportar mayor solidez al bloque aurinegro tras el reciente paso del jugador por las disciplinas del Valencia Basket y del San Pablo Burgos durante las últimas temporadas.

PUBLICIDAD

La dirección del conjunto canario ha precisado que el promedio global de su nuevo fichaje durante su centenar de intervenciones en España se sitúa en 12 puntos y 6,3 rebotes.

Estas cifras se complementan con un balance estadístico de 2,1 asistencias y 1,9 recuperaciones, lo que ha generado una valoración media de 15,8 créditos por enfrentamiento. EFE

PUBLICIDAD