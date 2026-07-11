Espana agencias

La FIFA asegura que México "demostró con creces" que estaba listo para acoger el Mundial

Guardar
Google icon

Diego Estrada

Ciudad de México, 11 jul (EFE).- El director ejecutivo de Seguridad y Protección Civil de la FIFA en México, Rodrigo Martínez- Celis, mostró este sábado su satisfacción de que el país haya "demostrado con creces" que estaba listo para acoger el Mundial de fútbol 2026 pese a la "narrativa" de inseguridad que podía rodearle como anfitrión.

PUBLICIDAD

"La narrativa que podríamos haber encontrado de que México no estaba listo para organizar un evento como lo organizamos, al momento podemos decir que México sí estaba listo para organizarlo y esa es la imagen que se lleva el mundo", señaló el alto responsable de la FIFA en una entrevista con EFE desde sus oficinas en Ciudad de México.

Ante la finalización de la Copa del Mundo en México, uno de los tres anfitriones del torneo con Estados Unidos y Canadá, Martínez-Celis señaló que el balance que hace el máximo organismo del fútbol es "positivo".

PUBLICIDAD

"El mejor indicador para nosotros es que hoy el mundo está hablando de lo bien que se llevaron a cabo los partidos en México,. Nuestra misión cumplida es que la gente esté hablando del fútbol y creo que es el mejor indicador para nosotros", afirmó.

En este sentido, reconoció el "excelente trabajo" del Gabinete de Seguridad federal, lo que, a su juicio, confirmó que el país "estaba más que listo" para ser sede del "evento más grande de la humanidad".

Asimismo, el jefe de Seguridad de FIFA llamó la atención que el partido inaugural del torneo en el Estadio Ciudad de México (antes conocido como Azteca) supuso una "excelente apertura" del torneo pese a la "presión adicional" que conlleva, los problemas de movilidad de la capital del país o las manifestaciones multitudinarias.

"El Mundial para México fue un tema de seguridad nacional y de orgullo nacional. Y así fue como trabajamos con ellos", añadió Martínez-Celis, quien previamente fue secretario de Seguridad en el Estado de México y alto responsable en el Centro Nacional de Inteligencia.

Como incidente a analizar, el responsable de FIFA mencionó el "terrible" fallecimiento de cinco personas durante los festejos mundialistas, situación que lamenta "totalmente" y de la que, añadió, sera revisada en las reuniones posteriores a la final de la Copa del Mundo.

Sobre los temores de inseguridad en la sede de Guadalajara (oeste), que se acrecentaron a finales de febrero tras la jornada de violencia que sacudió el país tras la muerte en un operativo militar del capo del narcotráfico Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", Martínez-Celis subrayó que el estado de Jalisco "estuvo a la altura" de las circunstancias.

"Cuando se generó ese incidente, nosotros empezamos a construir nuestros análisis de riesgo. Siempre tenemos que tener plan B, C y D. Estábamos listos para cualquier contingencia. Tuvimos una reunión con el Gabinete de Seguridad Nacional (...) en donde se revisó una vez más los operativos y cómo vamos a estar listos", dijo.

Por último, quiso detenerse en el "chip mexicano de abrir las puertas a cualquier nacionalidad", como por ejemplo a la selección de Irán, que finalmente se hospedó en la ciudad mexicana de Tijuana por las trabas burocráticas y logísticas impuestas por EE.UU.

"FIFA es ajena a la situación geopolítica. Irán se tardó en elegir. Y cuando deciden quedarse en Tijuana, está dentro de la regla FIFA. Tijuana respondió de primera", concluyó. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La familia con 4 hijos que se fue a vivir a una casa autosuficiente en medio de la naturaleza: “Nuestros hijos no van al colegio”

Tenían una empresa, una vivienda amplia y una familia numerosa, pero esa estabilidad no iba acompañada de satisfacción personal

La familia con 4 hijos que se fue a vivir a una casa autosuficiente en medio de la naturaleza: “Nuestros hijos no van al colegio”

La relación de Erling Haaland con la princesa Ingrid Alexandra más allá de su abrazo viral sin camiseta: se conocen desde hace años y él ha estado en su casa

La heredera noruega y la estrella del fútbol jugaron juntos hace cuatro años en un partido amistoso en el palacio de Skaugum

La relación de Erling Haaland con la princesa Ingrid Alexandra más allá de su abrazo viral sin camiseta: se conocen desde hace años y él ha estado en su casa

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

El matrimonio de Marco Steffanoni y Maria Teresa Nizzola optó por vivir completamente apartado de la sociedad durante años

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

El PP sigue siendo el principal obstáculo para el fichaje digital, la gran herramienta de las empresas para actuar contra el absentismo laboral

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

ECONOMÍA

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

Una mujer gana 15 millones de euros en lotería y su madre tira el billete a la basura: “Soy la persona con peor suerte del mundo”

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

La banca española es inmune a la incertidumbre global y alcanza máximos en rentabilidad, solvencia y calidad de activos

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

DEPORTES

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega

“Brujería” o “alerta roja”: la prensa internacional alucina con España y pone en sobreaviso a Francia y Argentina

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 11 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Es oficial: Morten Hjulmand, nuevo jugador del Atlético de Madrid hasta 2031