Jorge Martín desea toda la "fuerza a Bezzecchi" y se ve obligado a mejorar

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), líder de la clasificación provisional del mundial y sexto en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Alemania de MotoGP, ha querido desear, antes que nada, una pronta recuperación a su compañero Marco Bezzecchi, al que manda "toda" su "fuerza".

"Quiero mandar toda mi fuerza a Marco, porque una mala racha no se la deseas a nadie, y yo sé lo que es estar ahí", recuerda Jorge Martín, quien reconoce a los medios de comunicación en Alemania que será una "ausencia importante" para el equipo.

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El italiano Marco Bezzecchi ha sufrido una fuerte caída durante la segunda clasificación de MotoGP en la que se ha fracturado la clavícula izquierda y que le obligará a pasar por el quirófano.

En el plano estrictamente deportivo Jorge Martín ha señalado: "No está siendo un fin de semana como me hubiese gustado", pues desde su punto de vista han perdido "el camino" porque "algo no estaba funcionando".

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Así que ha reconocido que corrió con "una moto completamente diferente" y que la misma había funcionado. "Ha mejorado un poco la velocidad". "Aún está lejos de lo que me gustaría y hay que dar otro pasito mañana". EFE