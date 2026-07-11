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Jordan Williams y 'Vali' Höll, campeones del descenso de la Copa del Mundo de Andorra

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Andorra La Vella, 11 jul (EFE).- El británico Jordan Williams (Specialized Gravity) y la austríaca 'Vali' Höll se han proclamado campeones del descenso de Copa del Mundo de ciclismo de montaña que se está disputando en Pal Arinsal (Principado de Andorra).

El joven ciclista británico, de 21 años, fue el más rápido en un vertiginoso descenso y hizo un tiempo final de 2:41.666 para repetir el triunfo conseguido en la Valle d'Aosta La Thuile.

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El líder de la general, Amaury Pierron (Commençal/Muc-Off by Riding Addiction), acabó en el puesto 27 con un tiempo de 3:09.501 después de sufrir una caída.

El segundo clasificado fue su compatriota Reece Wilson (AON Racing), a dos segundos, y cerró el podio el estadounidense Kenneth Pinkerton (Mondraker Factory Racing DH).

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El líder de la general, con 874 puntos, es ahora Jordan Williams, por delante del francés Amaury Pierron. El segundo es el canadiense Finn Iles con 811 puntos y el tercero el norteamericano Asa Vermette con 748.

En categoría femenina continua dominando a placer la austríaca 'Vali' Höll (Commençal Schwalbe by Les Orbes). Es su quinta victoria de la temporada y con un tiempo de 3:06.717.

La segunda plaza fue para la canadiense Gracey Hemstreet (Norco x Adidas Race Division) a sólo 485 milésimas, y la tercera, para la neozelandesa Sacha Earnest.

La austríaca sentencia casi el título con su quinta victoria de la temporada con 1.265 puntos.

El domingo será el turno de la prueba de 'cross-country' olímpica. EFE

vds/and

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