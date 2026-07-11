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Ignacio Dancausa anuncia una Ejecutiva renovada en NNGG con el palentino Alonso Nieto como secretario general

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El nuevo presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular (NNGG), Ignacio Dancausa, ha presentado este sábado el nuevo Comité Ejecutivo Nacional de la organización, un equipo renovado con el que ha asegurado que pretende reforzar la presencia de la organización entre los jóvenes y afrontar una nueva etapa centrada en la movilización, la formación de nuevos liderazgos y la defensa de las propuestas del PP.

El principal nombramiento anunciado por Dancausa ha sido el del palentino Alonso Nieto como secretario general de la organización juvenil, a quien ha encomendado la coordinación del equipo y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la organización.

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Asimismo, ha designado como portavoz a la catalana Andrea Andrea Dippardo, de quien ha destacado su trayectoria en defensa de la libertad al haber pronunciado discursos delante de "decenas de miles de personas".

La Vicesecretaría de Comunicación recaerá en Borja Terrón, de Castilla-La Mancha, mientras que la valenciana Rocío Navarro dirigirá la de Universidades, para que Nuevas Generaciones vuelva a ser la "gran referencia de millones de estudiantes".

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El presidente de NNGG también ha anunciado la creación de nuevas áreas dentro de la organización. Así, el valenciano Nacho Martínez Villajos estará al frente de la nueva Vicesecretaría de Movilización y Afiliaciones, con el objetivo de incrementar la militancia juvenil del partido.

El concejal lalinense Avelino Souto dirigirá la Vicesecretaría de Rural e Ignacio Cerro, de de Santoña (Cantabria), asumirá la nueva Vicesecretaría de Jóvenes Católicos y Política Social.

Además, Gonzalo Martín, un "fichaje estrella", será el responsable de Política Internacional; Roger Melero, de Lérida, el de Inmigración; José Mateo, desde Aragón, de Economía; la valenciana Candela Anglés, de Vivienda; el murciano Salvador Pérez, de Trabajo; la gallega Bea Quintía, de Educación y Formación Profesional; Jon Echeverría, de Ideario Político; Guadalupe Molinas, desde Extremadura, de Despoblación; Claudia Martínez, de Emprendimiento, y Patricia Gutiérrez, de Voluntariado.

En el ámbito municipal, Dancausa ha anunciado además que el Comité de Alcaldes de Nuevas Generaciones pasará a formar parte del Comité de Dirección de la organización con el objetivo de reforzar el peso del municipalismo y compartir experiencias de gestión. Al frente de este órgano estará la alcaldesa de Fernán Caballero (Ciudad Real), Beatriz Dorado.

Asimismo, el presidente de NNGG ha avanzado que también se incorporarán al Comité de Dirección Juan González Ripol, Jaime Velasco y Adrián Pérez, de quienes ha destacado su experiencia y capacidad para contribuir al proyecto.

LISTAS COMPLETAS

De esta forma, el Comité Ejecutivo Nacional estará integrado por Borja Terrón e Iker Martínez (Castilla-La Mancha); Claudia Martínez (La Rioja); Carlos Santana y Mario Oramas (Islas Canarias); Antonio Landáburu, Rodrigo Sánchez Martínez, Belén Díaz Arcas y Salvador Pérez Martos (Región de Murcia); Alejandro García Casares, Diego Martínez y Myriam Ávila (Andalucía); Adrián Pérez Hernando, Sergio Bayo, Jesús Martínez Caballero y Natalia Rey Barba (Madrid); Gerardo Llana y Carlos Alonso Pastur (Asturias); Lidia Víctor e Ignacio Cerro (Cantabria); Jaime Velasco (País Vasco); Lucía Baruquer y Alejandro Martínez Montolio (Aragón); Andrea Povea (Cataluña); Ariadna Vega y Álvaro Roig (Comunidad Valenciana); Alonso Nieto, Carmen Santillana, Ángel Porras y Javier Ramos Sancho (Castilla y León); Guadalupe Molinas y Blanca Casado (Extremadura); Luis Ronda (Melilla); Beatriz Quintía (Galicia), y Joan Triay (Baleares).

Como vocales de libre designación de Ignacio Dancausa figuran Javier Domínguez (Galicia); David Diago (Navarra); Gonzalo Montes y Ángel López Vílchez (Andalucía); David Bravo (Madrid); Candela Anglés (Comunidad Valenciana); Mireia Martínez Vaquer (Baleares), y Carlos París (Castilla-La Mancha).

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